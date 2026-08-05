Avanzan los trabajos de limpieza y desobstrucción en arroyos en Paraná

Las tareas forman parte de un plan de drenaje e infraestructura urbana que lleva adelante la Municipalidad en el marco de las tareas preventivas por el fenómeno del Niño.

Se intervinieron cauces y alcantarillas para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante precipitaciones de gran intensidad. Solicitan no arrojar residuos en la vía pública y en los cauces de agua, un factor fundamental para sostener el funcionamiento del sistema de drenaje.

La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando un esquema intensivo de mantenimiento en la red de arroyos y desagües de la ciudad. Los mismos buscan garantizar el correcto drenaje pluvial.

En el marco de estas intervenciones, las cuadrillas municipales avanzan actualmente con la limpieza integral del cauce del Arroyo Las Piedras, en el tramo comprendido entre calle 2 de Abril y calle Soldado Bordón. En ese sector se retiraron sedimentos, malezas y residuos acumulados.

Además, y como parte de este operativo, ya se concretó la limpieza de los cruces en calle 1613 y calle Pedro Martínez.

Por otra parte, días atrás se desplegaron tareas similares sobre la cuenca del Arroyo Colorado, donde se ejecutaron labores de limpieza general en la zona de calle Don Bosco y Lavalleja.

Estas acciones combinadas permiten mejorar el flujo hídrico en sectores estratégicos de la capital provincial, reduciendo notablemente el riesgo de desbordes ante precipitaciones de gran intensidad.

Se reitera el pedido de colaboración a la comunidad para no arrojar residuos en la vía pública y en los cauces y márgenes de los arroyos, así como también la recomendación de no arrojar restos de obras y escombros, ni restos de ramas ni residuos domiciliarios. Cabe recordar que nada de eso colabora a estabilizar los taludes ni las barrancas.