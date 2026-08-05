Entre Ríos se anticipa a la temporada y coordina una estrategia turística para la costa del río Uruguay

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) conformó en Colón una mesa de seguimiento con municipios, organismos técnicos y referentes turísticos para planificar acciones de adaptación frente al escenario climático previsto para la primavera y el verano, garantizando información oficial y una oferta diversa en todo el territorio provincial.

Con el objetivo de anticipar escenarios, coordinar respuestas y sostener la actividad turística durante la próxima temporada, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) conformó este martes en Colón la Mesa de Seguimiento y Adaptación Turística a la Contingencia Climática de la Costa del Río Uruguay. La iniciativa reúne a gobiernos locales, organismos técnicos y referentes del sector para monitorear la evolución de la situación hidrológica y desarrollar acciones conjuntas de promoción y comunicación que fortalezcan el posicionamiento de la provincia como destino.

La reunión se desarrolló en la Casa del Bicentenario, con la recepción del intendente de Colón, José Luis Walser, y del secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher. Participaron autoridades de Turismo de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande, Caminos del Palacio y Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, con representación de Colón, San José, Liebig, Santa Ana, Villa del Rosario, Chajarí, Federación, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

Como parte del encuentro, el director de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Guillermo Collazos, presentó un informe sobre El Niño, sus antecedentes en la cuenca del río Uruguay y las proyecciones elaboradas a partir de los pronósticos internacionales. Explicó que el evento climático comenzaría a manifestarse desde septiembre y podría extenderse entre seis y ocho meses, con precipitaciones superiores a lo habitual y crecidas que demandarán un seguimiento permanente.

El presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó que la provincia decidió actuar con anticipación para transformar ese escenario en una planificación concreta. «Entre Ríos va a tener temporada de verano. Más allá del fenómeno de El Niño y de la incidencia que pueda haber sobre algunas playas, la provincia cuenta con una oferta amplia y diversa para recibir visitantes. Vamos a potenciar las actividades fuera de las zonas que puedan verse afectadas, reubicar eventos cuando sea necesario y promocionar con más fuerza nuestras termas, el patrimonio histórico y cultural, los parques nacionales y provinciales, el enoturismo, la gastronomía, los carnavales y cada una de las experiencias que distinguen a nuestros destinos», afirmó.

La conformación de la mesa también permitirá unificar criterios de comunicación, centralizar la información oficial y realizar un monitoreo permanente de cada destino para brindar certezas a turistas, prestadores y operadores. El esquema prevé el intercambio periódico de datos sobre infraestructura, servicios, agenda de eventos y funcionamiento de los principales atractivos, con el propósito de responder de manera coordinada y evitar mensajes contradictorios.

Como próximos pasos, el Emturer replicará esta metodología de trabajo con el resto de las microrregiones de Entre Ríos, ampliando el alcance de la estrategia provincial de adaptación turística. El objetivo es llegar al inicio de la primavera y el verano con una planificación integrada, información confiable y una propuesta renovada que permita sostener el movimiento turístico en todo el territorio, independientemente de las condiciones climáticas.