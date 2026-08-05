Tiempo: Se aproxima un fuerte sistema frontal

Los meteorólogos oficiales indican que este jueves todo Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes aguardan por tormentas fuertes de nivel amarillo. El frente frío provocará importante baja de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– advierte por la llegada de un fuerte sistema frontal en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la región. Si bien en algunas zonas las inestabilidades comenzarían este miércoles, las tormentas más severas están previstas para este jueves 6 de agosto. Ello provocará un marcado descenso de temperaturas para el viernes, con mínimas de hasta 4 grados.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo, se informa que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Alerta por tormentas para miércoles 5 de agosto

Este miércoles de tarde solamente se esperan tormentas en los cinco departamentos del norte: Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Alerta por tormentas y fuertes vientos para jueves 6 de agosto

Las tormentas más importantes están previstas para este jueves de mañana y de tarde, con abundantes lluvias y fuertes vientos que se extenderán sobre todo a la tarde noche.