La 14º Feria del Libro Paraná Lee tendrá la participación de destacados escritores

Del 14 al 17 de agosto, la Sala Mayo será la sede que este año tendrá como tópico «Eternidad–Umbrales–Pasión». Reunirá a reconocidos autores y autoras del ámbito literario y científico, entre ellos: Martín Kohan, Camila Perochena, Luciano Lamberti, Josefina Licitra, Carmen Cáceres y Pedro Mairal, entre muchos más.

La Feria del Libro Paraná Lee se afianza año tras año como uno de los encuentros culturales más importantes del Litoral. Escritores de reconocida trayectoria nacional e internacional estarán cerca de los lectores y las lectoras durante los cuatro días con conversatorios, mesas de debate y talleres especiales.

El público podrá asistir a instancias privilegiadas de encuentro entre autores y lectores. Además de las tradicionales entrevistas, se abrirá un espacio para encuentros personalizados con las y los invitados.

Tomás Downey, Sergio Aguirre, Paula Galansky, Martín Sivak, Matías Aldaz, Mauricio Dayub, Luciano Wernicke y Diego Golombek son otros de los escritores destacados que animarán las actividades en torno a la feria de libros que podrán disfrutar y celebrar los paranaenses que se acerquen durante los cuatro días.

En esta edición, la Sala Mayo reunirá a más de 100 editoriales de distintas partes del país y contará con la participación de una editorial internacional. Además, Santa Fe será la ciudad invitada de honor. El viernes 14 de agosto será el día especial para las escuelas.

Para conocer más de los autores que se presentarán

Martín Kohan

Nació en Buenos Aires, en 1967. Valorado como uno de los autores indispensables de la literatura y el pensamiento argentino contemporáneo, su obra integra el catálogo de las editoriales más prestigiosas del mundo. Doctor en Letras y Profesor de Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires, ha publicado los libros de cuento Muero contento, Una pena extraordinaria y Cuerpo a tierra, parte de una obra de ficción que abarca las novelas La pérdida de Laura, El informe, Los cautivos, Dos veces junio, Segundos afuera, Museo de la Revolución, Cuentas pendientes, Bahía Blanca y Fuera de Lugar. Su novela Ciencias morales mereció el Premio Herralde y fue llevada al cine como «La mirada invisible» bajo la dirección del cineasta argentino Diego Lerman. Recientemente publicó La separación y El tiempo más feliz, su primer libro para infancias.

Luciano Lamberti

Nació en San Francisco (Córdoba) en 1978. Es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado el libro de poemas San Francisco, las colecciones de cuentos El asesino de chanchos, El loro que podía adivinar el futuro (elegido como libro de cuentos del año por la revista Ñ), La casa de los eucaliptus y Gente que habla dormida, las novelas La maestra rural, La masacre de Kruguer (finalista del premio Filba- Medifé) y Los abetos, y la recopilación de notas periodísticas Plan para una invasión zombie. En el 2023 su novela Para hechizar a un cazador obtuvo el premio Clarín. Sus últimas novelas Una casa para recordar, junto al escritor Sergio Aguirre, y el Retorno del magma. Actualmente dicta talleres de escritura creativa y trabaja como guionista.

Tomás Downey

Nació en Buenos Aires en 1984. Es escritor, guionista y traductor, autor de tres libros de cuentos: Acá el tiempo es otra cosa (2015), El lugar donde mueren los pájaros (2017) y Flores que se abren de noche (2021), López López (2025). Su obra ha recibido numerosos apoyos y reconocimientos (Fondo Nacional de las Artes, Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, Premios Nacionales, Premio Fundación María Elena Walsh, Übersetzerhaus Looren, entre otros) y fue traducida al italiano y al inglés.

Sergio Aguirre

Es escritor y psicólogo. Su primer libro, La venganza de la vaca, recibió el Accésit del Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura 1998. Ha publicado Los vecinos mueren en las novelas y El misterio de Crantock, en la colección Zona Libre, y, dentro de la colección Torre Amarilla, El hormiguero y La señora Pinkerton ha desaparecido y Un casa para recordar junto a Luciano Lamberti. “Los vecinos mueren en las novelas”, una de sus obras más reconocidas, fue adaptada para teatro y fue incluida en los planes de estudio de colegios de varios países latinoamericanos como parte del material de lectura obligatoria.

Josefina Licitra

Es periodista, guionista y escritora. Publicó los libros Los imprudentes. Historias de la adolescencia gay lésbica en Argentina (Tusquets); Los otros. Una historia del conurbano bonaerense; El agua mala. Crónicas de Epecuén y las casas hundidas; Vámonos. La maravillosa vida breve de Marcos Abraham, 38 Estrellas. La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia (Seix Barral) y Crac (Seix Barral 2025). Sus crónicas integran varias antologías del género. Una de ellas, “Pollita en Fuga”, recibió el premio a mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida entonces por Gabriel García Márquez. Editó durante años la revista Orsai. Actualmente trabaja como guionista y asesora audiovisual.

Pedro Mairal

Nació en Buenos Aires en 1970. Su novela Una noche con Sabrina Love recibió el premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Publicó además las novelas El año del desierto y Salvatierra, el volumen de cuentos Breves amores eternos, y los libros de poesía Tigre como los pájaros, Consumidor final y Pornosonetos. En 2013 publicó la novela en sonetos El gran surubí. Sus crónicas y columnas están reunidas en Maniobras de evasión y Esta historia ya no está disponible. Su novela La uruguaya, llevada al cine en 2023, es un éxito internacional de crítica y público. La obra de Mairal fue traducida a más de catorce idiomas.

Diego Golombek

Es un reconocido doctor en biología, investigador del CONICET especializado en cronobiología y destacado divulgador científico, autor de numerosos libros y director de colecciones especializadas. Su trayectoria académica y de divulgación ha sido reconocida con prestigiosos galardones nacionales e internacionales, incluyendo el premio Konex, el Kalinga-UNESCO y la beca Guggenheim. Como divulgador se ha destacado como columnista en el programa Científicos Industria Argentina, conductor del programa Proyecto G y como editor de la colección de libros Ciencia que ladra….

Camila Perochena

Doctora en Historia, Universidad de Buenos Aires. Camila Perochena (Rosario, 1987) es Profesora investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales y Directora de los Posgrados en Historia. La historiadora Camila Perochena ganó el Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas, que este año está dedicado a las Ciencias Sociales. Había sido postulada por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia de la Argentina (Asaih), que preside la historiadora Beatriz Bragoni.

Paula Galansky

Nació en Concordia, Entre Ríos, en 1991. Se recibió de profesora en Letras por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Recibió las becas Creación del Fondo Nacional de las Artes y Elipsis del British Council Colombia. Cursa en la actualidad la Maestría en Escritura Creativa en la Untref. Cuentos suyos integran las antologías Divino tesoro (Mardulce, Buenos Aires, 2019) y 9 nueves. Narrativa contemporánea santafesina (Serapis, Rosario, 2022). Publicó Dos noches (Menta Zines, Rosario, 2018), Inventario (Danke, Rosario, 2020) y El lugar en el que estoy cayendo (Editorial Municipal de Rosario, 2022), por el que obtuvo el primer premio en el Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021. En 2025, la misma EMR publicó su crónica El salto del agua. En la actualidad vive en Buenos Aires.

Carmen M. Cáceres

Nació en Posadas en 1981. Es escritora, traductora e ilustradora y autora de las novelas Una verdad improvisada (Pre-Textos 2016) y La ficción de ahorro (Fiordo 2024 – Premio Fundación Medifé-Filba 2025), y de los ensayos Un año con los ojos cerrados (en coautoría con Andrés Barba; Papeles Mínimos, 2021) y Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate (Fiordo, 2022). Ha traducido del inglés a autores como Joseph Conrad, Daniel Defoe, las hermanas Mitford y Barack Obama. Como ilustradora, se formó en Madrid y Nueva York, y trabaja técnicas mixtas de collage en lienzo y fotografía analógica. Ha ilustrado portadas para varias editoriales literarias, podcast y revistas. Vive en Posadas.

Martin Sivak

Nació en Buenos Aires, en 1975, es licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y doctor en Historia de América Latina (Universidad de Nueva York) y trabaja como periodista, docente universitario y editor. Su libro «La llorería», se adentra en un terreno más íntimo que sus libros anteriores: explora el dolor del abandono, la memoria y el duelo.

Matías Aldaz

Nació en Federación, Entre Ríos, en 1976. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Autor de los libros de cuentos Esas nubes (Simurg, 2009), La lluvia cae en todas partes (Colección Mulita, 2014), las novelas Bajante (Colección Mulita, 2017), La vida de un hámster (Kintsugi Editora, 2021), Algo que nadie hizo (El Gran Pez, Premio La Novela del Verano 2024; Las afueras, 2026), y los libros de poemas Antes de cerrar la puerta (Editorial Deacá, 2019) y El modo prodigioso (Patronus, 2025). Junto a Laura Escudero Tobler escribió la novela La ciudad perfecta (Norma, 2017).

Luciano Wernicke

Nació en Buenos Aires, es licenciado en Periodismo. Trabajó para la Agencia Diarios y Noticias (DyN) y las revistas Humor y El Gráfico, entre otros medios. Durante más de quince años fue profesor de Periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Es profesor de historia del deporte en la Universidad de River Plate. Es autor de libros como Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol (Planeta 2010), Historias insólitas de los Juegos Olímpicos (Planeta, 2012), Historias insólitas del fútbol (Planeta, 2013), Historias insólitas de la Copa Libertadores (Planeta, 2015), ¿Por qué el fútbol se juega once contra once? (Planeta, 2017), Dark Goals (Sutherland Books, 2022), y The dark side of the Copa Libertadores (Pitch Publishing, 2025), entre otros. Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.

Mauricio Dayub

Nació en Paraná, el 28 de enero de 1960. Es un prestigioso actor y director de Argentina. Se ha destacado con personajes en televisión, cine y teatro. En TV realizó programas como Cosecharás tu siembra, La elegida, Apasionada, Amigovios, Como pan caliente, Calientes, Primicias, Tiempo final, Amor en custodia, Amo de casa, Consentidos, Un año para recordar y Hernán. En 2014 tiene un personaje muy divertido en Guapas, la nueva ficción de El Trece. En cine fue parte de Vivir a los 17, El camino del sur, Vivir mata, El censor, Ipanema, Topos, La segunda muerte, Domingo de Ramos, La pelea de mi vida y Corazón de León, entre otras. En teatro brilla en el éxito Toc toc. El amateur y El equilibrista son dos de las obras de teatro más exitosas, premiadas y emblemáticas del actor. Ambas piezas se han reestrenado y presentado en diversas temporadas en Buenos Aires y en una amplia gira por distintas provincias del país y del exterior.