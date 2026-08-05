Senadores se reunieron en comisiones

Los senadores firmaron dictamen favorable a un proyecto devuelto en revisión sobre desarrollo del norte entrerriano. Asimismo avanzaron con una iniciativa para crear la Dirección de Conciliación Laboral, y modificaciones al proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública.

En la Sala de Comisiones del Senado, ubicado en el segundo piso de Casa de Gobierno, se reunieron en primer término los legisladores que integran tres comisiones, Legislación General, que preside Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Presupuesto y Hacienda, con su titular Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Producción, que encabeza Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). En este marco avanzaron con un proyecto de desarrollo del norte entrerriano, devuelto en segunda revisión. El proyecto de ley de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del norte entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en un proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

En el encuentro se contemplaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, relacionadas principalmente a la inclusión de más organismos en la composición de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano (MCDNE). La misma estará integrada por: a) Dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Diputados y dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, designados por Resolución de ambas Cámaras. b) Cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo. c) Un (1) representante por Municipio de aquellos que adhieran a esta ley, designados por Resolución del HCD. d) Un (1) representante de organizaciones no gubernamentales. e) Dos (2) representantes del sector productivo privado de la región, designados por las entidades empresariales, comerciales, industriales, agropecuarias o de servicios con actuación en el Norte Entrerriano, conforme lo determine la reglamentación. f) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y un (1) representante de universidades o instituciones científico-tecnológicas con actuación en la región, designados conforme lo establezca la reglamentación. g) Un (1) de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

Los 11 senadores presentes firmaron el dictamen favorable y el proyecto será tratado en la próxima sesión. Participaron la senadora Domínguez, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).

Comisión de Legislación General

Desde las 11, se llevó adelante un encuentro del espacio que preside Nancy Miranda. En primer lugar se abordó y tuvo dictamen favorable un proyecto de ley del senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay. Oliva señaló ante sus pares que “hay muchas personas que merecen ser ciudadanos ilustres, pero Emanuel tiene un reconocimiento que no tienen otros artistas, ganó muchos premios e hizo trascender a la provincia y a mi ciudad”. El legislador resaltó su parte “resiliente en cuanto a los consumos problemáticos”, y tras solicitar el acompañamiento en la firma de dictamen, manifestó que Noir “es ilustre en lo que hace y merece este reconocimiento”.

Posteriormente se analizó un proyecto de ley por el que se crea la Dirección de Conciliación Laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia de Entre Ríos.

El proyecto elaborado por Ramiro Favre, con sus pares de bloque, tiene cinco capítulos y 30 artículos. Se estipula que “todo conflicto de derechos laborales, sean de carácter individual o pluriindividual que deba someterse a la Justicia Laboral de la Provincia de Entre Ríos, deberán ser sometido obligatoriamente en forma previa a la Dirección de Conciliación Laboral, la que deberá laudar el conflicto”. Esta Dirección estará dirigida por un Director de Conciliación Laboral designado por el Poder Ejecutivo Provincial, quien tendrá las facultades de control, administración y coordinación del sistema conciliatorio creado en la presente ley. Asimismo se crea un Fondo de financiamiento, a los fines de solventar todos los aspectos patrimoniales del sistema de conciliación obligatoria creado por la presente. Se especifica el procedimiento conciliatorio, y se creará el Registro Provincial de Conciliadores Laborales, teniendo a su cargo la constitución, calificación, coordinación, depuración, actualización y capacitación de los conciliadores, que deben ser abogados. En todos los casos el trámite conciliatorio será gratuito para el trabajador, en tanto los honorarios del conciliador en el caso que no se llegue a acuerdo, serán a cargo de la Dirección a través del Fondo de financiamiento creado.

El senador Favre explicó que la idea surgió por la cantidad de juicios que afectan a los diferentes Juzgados, con el objetivo de evitar el litigio, y ahorrar tiempo y dinero tanto para el empleador como para el empleado, apuntando a un óptimo resultado para las partes.

Para este asunto se hizo presente la abogada Mercedes Moreira Aliendro, coordinadora legal y administrativa de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. “La Secretaría tiene una oficina de relaciones laborales para lograr acuerdos, lo que no tiene es un espacio obligatorio previo a la instancia judicial”, comenzó diciendo. Comentó ante los senadores que cuentan con territorialidad en los 17 departamentos y se vienen desarrollando instancias administrativas con la idea del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria). Hubo un intercambio de ideas, aportes, y se consensuó continuar trabajando el proyecto de ley en próximas reuniones de comisión.

Como último tema analizado este martes, los integrantes de Legislación General agregaron al expediente una serie de modificaciones al proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados sobre Transparencia y Ética Pública. La misma es reglamentaria de los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos y tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.

Participaron los senadores Jaime Benedetti, Ramiro Favre, Rafael Cavagna, Gloria Cozzi, Gladys Domínguez y Gustavo Vergara.