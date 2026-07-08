Bagnat: «El dictamen sobre la reforma previsional deja atrás las dudas sobre la intencionalidad del sistema»

«Balancea muy bien lo que son las urgencias del sistema, con los desafíos del futuro, y con las decisiones políticas que hay que tomar después de tantos años de que se venían evadiendo», aseguró el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, a Radio RD 99.1.

«El momento de ayer fue sumamente importante, porque deja atrás muchas dudas sobre la intencionalidad, sobre cómo se llevó adelante el proceso para la reforma previsional. Quedó más que claro la búsqueda, durante muchos meses, del diálogo, del consenso, de esperar aportes, de la amplitud y la buena voluntad con la que se está haciendo todo, que es ni más ni menos que preocuparse por el futuro del sistema, que no se desgaste y no empeore», comentó Bagnat.

«Todas las voces en las distintas audiencias, en las distintas reuniones e instancias, fueron tenidas en cuenta, y ese cambio que se fue produciendo de los aportes al proyecto, a lo que es ahora el dictamen, refleja ni más ni menos que se estaba escuchando, de que hacía falta que todos los que estaban interesados enormemente en el futuro del sistema, y no en un corto plazo político, hicieran el aporte que creía conveniente».

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