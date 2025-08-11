Bomberos controlaron un incendio en zona de la Escuela de Policía de Paraná

Un incendio registrado desde la noche del domingo alertó a vecinos y autoridades en la zona cercana a la Escuela de Policía en Paraná. Este lunes, los bomberos zapadores trabajaron en el lugar para sofocar el fuego, mientras se investiga el origen del siniestro.

Durante la noche del domingo, en las últimas horas del día, comenzó a observarse una alta cortina de fuego cerca del establecimiento, lo que alertó a los vecinos del lugar.

Este lunes por la mañana, la columna de humo aún era visible y personal de bomberos zapadores de la policía de Entre Ríos trabajaron para sofocar el incendio que se produjo en dicha, cuyo origen aún se desconoce.

El fuego se originó dentro de las instalaciones de la Escuela de Oficiales Salvador Maciá, un hecho que generó preocupación. A más de 12 horas de iniciado el siniestro, se observaron columnas de humo y bomberos trabajaron para poder apagar las llamas.

Al momento, no hay información precisa sobre las causas ni por qué no se combatió antes el fuego, considerando que ocurrió en un área sensible, da cuenta Elonce. Por lo pronto, se aguarda un pronunciamiento oficial para esclarecer si el incendio fue accidental, intencional o parte de alguna maniobra controlada.

Mientras tanto, la preocupación se mantuvo entre los vecinos afectados por el humo y quienes circulan por la zona, especialmente tras los registros de llamas durante la noche.

