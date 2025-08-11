Patronato buscará afianzarse este lunes de visitante contra All Boys

El Rojinegro visita al Albo a las 19.10 en el Islas Malvinas, con televisación. Si se reencuentra con el triunfo después de dos derrotas, Patrón se acercaría a los primeros puestos.

Patronato jugará desde las 19.10 este lunes ante All Boys de visitante en el Estadio Islas Malvinas por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. El partido será televisado por TyC Sports y arbitrado por Lucas Cavallero.

El equipo de Gabriel Gómez jugará en La Floresta después de dos derrotas en búsqueda de la victoria. Si gana, quedaría en tercer puesto dentro del Reducido, que avanza en el último tramo de la fase regular.

El local, en cambio, llega complicado al partido con el Riojinegro. All Boys está apenas a dos puntos de la zona de descenso.

La probable formación de Patronato sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Facundo díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra o Julián Navas y Emanuel Moreno; Santiago galucci y Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Julián Marcioni y Federico Castro.

TyC Sports televisará el partido desde las 19.10.