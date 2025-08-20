Buscan en Paraná a un hombre que padece una discapacidad visual

La Fiscalía de Paraná pide colaboración para dar con el paradero de Eduardo Esteban Secades, quien se retiró de su domicilio el lunes y aún no regresó; el hombre de 34 años padece una discapacidad visual y se desplaza con la ayuda de un bastón blanco.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Eduardo Esteban Secades, de 34 años, quien el lunes pasado se retiró de su domicilio en la capital entrerriana y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

Secades mide 1,67 metros, es de contextura delgada, tez blanca y ojos celestes. Tiene cabello corto de color negro, barba oscura y utiliza anteojos para sol. Presenta visión disminuida, por lo que se desplaza con la ayuda de un bastón blanco.

Al momento de ausentarse vestía un jean azul gastado, buzo de jogging azul con logo y letras impresas, campera negra que usa abierta y zapatillas negras urbanas con detalles en blanco. Además, llevaba consigo una mochila negra con líneas fluorescentes.

Las autoridades recordaron que cualquier información que pueda ayudar a dar con Secades debe comunicarse de inmediato al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o a la Comisaría Primera de Paraná (0343 4206224).