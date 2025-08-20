Policiales

Murió un hombre tras un grave accidente doméstico en su casa

Estaba internado luego de haberse caído desde la altura el sábado 9 de agosto por la tarde.

Se trata de Dario Sangalli, de 55 años, quien se encontraba reparando el techo de su casa y cayó al piso desde unos 5 metros, tras la rotura de la escalera que estaba usando. La vivienda se ubica en la zona de Ruta 3 Hermanas y calle Concordia.

Las primeras lesiones informadas por las fuentes oficiales fueron “traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento con herida tipo scalp en cuero cabelludo”, informó Chajarí Al Día.

