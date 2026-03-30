Cerró una estación de servicios de Paraná

Tras 23 años al frente de la firma, su propietario repasó los motivos de la decisión y confirmó que 20 empleados quedaron sin su fuente laboral.

Cerró una estación de servicios ubicada en calles Enrique Carbó e Hipólito Yrigoyen de Paraná. Tras 23 años al frente de la firma, su propietario, Felipe Alegre, repasó los motivos de la decisión y confirmó que 20 empleados quedaron sin su fuente laboral.

“Toda empresa es por una cuestión fundamental, que es poder trabajar y producir una ganancia, la que evidentemente en un momento determinado, por los precios de los combustibles, que se fueron tan altos, no permiten una regular ganancia para la empresa”, expuso. Y agregó: “Compramos un combustible a determinado precio y al otro día, sube; es decir que todo lo que vendimos, lo volvemos a invertir en el nuevo precio”.

“Dicen que la inflación es del 2% pero solo los que lo dicen pueden llegar a creer eso porque el común denominador en cualquier empleado que recibe su sueldo se da cuenta que es 2% no cuadra ni para un niño que asiste a jardín de infantes”, apuntó el propietario de la estación de servicios de bandera PDV Sur.

“Cada vez se perderán más fuentes de trabajo, cerrarán más empresas, así como yo decidió cerrar la mía”, apuntó. Y disparó: “Hace 23 años que mi empresa compró la estación de servicios y siempre trabajamos bien, hasta el período de iniciación de este nuevo gobierno libertario”.

En la oportunidad, Alegre dijo tener su vida resuelta en lo económico, gracias a ingresos de otro tipo. Sin embargo, lamentó el cierre de la estación de servicios: “Me da mucha tristeza porque en 23 años hasta un pesebre armábamos todos los 24 de diciembre y cuántas veces rezamos a la Virgen antes de tomar la decisión de cerrar, pero la presión impositiva no se aguanta más porque este modelo económico es para pocos y cada vez quedarán más pobres”.

“Tengo mi vida hecha, pero siento mucha tristeza por mis 20 empleados, los que se fueron todos indemnizados a su casa, por lo menos les cumplí y ojalá que realmente puedan rehacer sus vidas dado que muchos de ellos tenían más de 20 años de servicios”, comentó. “Eran todos empleados antiguos, viejos”, agregó al avizorar: “Nos espera un país peor”.

“Pido a Dios que nos desprendamos de Trump y de los ideólogos de que a la gente le vaya mal y cada vez mejor a los que tienen”, cerró.

En la oportunidad, un empleado del área de mantenimiento, Néstor Fabián, dio cuenta de su “impotencia frente a no poder hacer nada ante un gobierno que solo acorrala más a los de abajo y hasta a quien tiene herramientas y posibilidades para poder seguir”. “Porque si él no puede (por Alegre) imagínese lo que es para los empleados y los que no tienen posibilidades”, comparó al mostrarse “muy triste, mal y disconforme por el gobierno nacional”.