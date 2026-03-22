Chocó una casa y tenía más alcohol en sangre del que puede medir el test

Afirman que presentaba un estado de ebriedad extremo. Superó el máximo que puede registrar el dispositivo.

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando un automovilista perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra el frente de una casa. El conductor presentaba un estado de ebriedad extremo, que incluso superó la capacidad de medición del alcoholímetro.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 en calle Leguizamón al 700. Por causas que se tratan de establecer, un hombre de 41 años que circulaba en un Volkswagen Polo Classic despistó y terminó colisionando contra una propiedad.

Hasta el lugar acudió personal de la Comisaría Primera, que constató importantes daños materiales tanto en la vivienda como en el rodado. Al advertir signos evidentes de consumo de alcohol en el conductor, se solicitó la intervención de agentes de Tránsito Municipal para la realización del test de alcoholemia.

Al intentar efectuar la prueba, los inspectores se encontraron con una situación inusual: el dispositivo no logró arrojar un valor numérico final, ya que el nivel de alcohol en sangre superaba los 3,1 gramos por litro, límite máximo que puede registrar el equipo utilizado.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió una herida cortante en el pómulo derecho. Fue asistido en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir curaciones y suturas.

En tanto, el personal de Tránsito procedió a la retención preventiva del vehículo, labrando el acta correspondiente. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.