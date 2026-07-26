Esta semana el CGE realizará parte de la tercera jornada institucional en toda la provincia

El Consejo General de Educación (CGE) llevará adelante la tercera Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026, un espacio de formación y trabajo destinado a fortalecer la reflexión pedagógica y la planificación de acciones para el acompañamiento de las trayectorias escolares del sistema educativo provincial.

La jornada se desarrollará durante desde este lunes al viernes en las instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario y Secundario y sus modalidades, tanto de gestión estatal como privada, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2026.

En el caso del Nivel Superior, la tercera Jornada Institucional se realizará entre el 18 y el 21 de agosto. La decisión responde a la necesidad de evitar la superposición con el turno de mesas de examen correspondiente al mes de julio.

En la misma fecha que la anterior se desarrollarán las Jornadas de las Áreas de Educación Primaria, una instancia que reúne a los docentes de las áreas del nivel para acordar criterios de trabajo conjunto. Estas últimas, a diferencia de las Jornadas Institucionales no suponen la suspensión del dictado de clases.