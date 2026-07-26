Finalizaron los trabajos para reemplazar el motor de una bomba en Toma Nueva

La bomba reparada ya opera con normalidad. Con el equipamiento en la captación de agua del río Paraná funcionando con su ritmo habitual, se irá incrementando la producción del recurso potabilizado en la planta Echeverría.

Por lo que desde esta madrugada se irá normalizando el abastecimiento del suministro en los hogares: con la mayor producción de agua, los centros de distribución irán recuperando durante las próximas horas disponibilidad del suministro en sus cisternas, para inyectar el recurso a la red pública, en caudales y presión habituales.

El municipio agradeció a la población por el uso responsable y solidario del suministro durante esta contingencia.