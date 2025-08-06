Choferes anunciaron un paro de colectivos en Paraná

UTA Entre Ríos dispuso un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo desde esta noche. La medida afectará a usuarios de Paraná y el área Metropolitana.

Usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, se quedarán sin colectivos desde esta noche y el servicio se interrumpirá, debido a una medida de fuerza, dispuesta esta tarde por UTA Entre Ríos.

El sindicato que nuclea a los choferes comunicó que se dispuso un “paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo, a partir de las 00:00 horas del día jueves 07de agosto, del año 2025”, indica el escrito enviado a este medio.

Falta de pago

El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025, por parte de las Empresas Urbanas y Metropolitana con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.