Se lanzó Entre Ríos con Vos

La propuesta integral de servicios a la ciudadanía desplegada por la provincia y en conjunto con gobiernos locales inició su recorrido este martes en Concordia.

La primera jornada de esta iniciativa tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Concordia, donde Frigerio entregó 150 escrituras a beneficiarios de programas de viviendas. Allí, junto al intendente Francisco Azcué, el diputado provincial Marcelo López y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, destacó: «Estamos trabajando juntos para llevar el gobierno de la provincia directamente a los vecinos, porque sin cercanía no hay eficiencia», sentenció.

Al describir las cualidades del programa Entre Ríos con Vos, el gobernador resaltó que «la parte significativa del Estado va a estar yendo a distintos lugares de la provincia llevando servicios, información, soluciones, que es lo que los vecinos están esperando».

En otro tramo de su mensaje dijo: «No por casualidad que estamos acá» y, dirigiéndose al intendente, dio cuenta de que en ese lugar la gestión tiene, desde su inicio, un desafío especial: «Probar que Concordia está para mucho más de lo que le habían dicho y mostrado en los últimos 40 años. Con mucha dificultad, en el contexto más difícil que nos ha tocado atravesar, lo estamos demostrando con cambio en la forma de gobernar, con transparencia, eficiencia, y gestionando y resolviendo problemas, aún sin recursos».

Por su parte, el intendente Azcué dijo que estas acciones forman parte de un estilo de trabajo y que constituyen un buen marco «para que muchos concordienses hagan ciertos trámites sin viajar a Paraná, lo cual también habla de una mirada más federal de la provincia». «El gobernador y su equipo están todos los días gobernando en toda la provincia», aseguró.

El programa

Entre Ríos con Vos es un dispositivo itinerante organizado y producido por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, que reúne a distintas áreas del gobierno en un mismo lugar para interactuar directamente con la ciudadanía. Cada 15 días tendrá presencia en un departamento: el primer día, en su ciudad cabecera y, el siguiente, en otra localidad.

Estarán presentes organismos como el Registro Civil Móvil -para gestionar los DNI-, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor -con el programa Entre Ríos Impulsa-; el Ministerio de Salud -con actividades de prevención y Recuperación Cardiopulmonar-, el IAPV -con entrega y asesoramiento sobre escrituras- y el Instituto Becario -con información sobre becas y acceso al trabajo-.

Además, se brindarán charlas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), de la Policía de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y las Secretarías de Cultura y de Deportes, entre otras.