Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

La joven fue hallada la mañana de este martes en un pozo ubicado en la zona rural de Gobernador Mansilla. La justicia investiga un femicidio

La noticia sacudió a la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala: Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue encontrada sin vida. Su cuerpo estaba en el interior de un aljibe ubicado a unos siete kilómetros de donde fue encontrado su auto abandonado.

La Justicia investiga si fue víctima del delito más grave de la violencia de género: un femicidio. Estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre.

La investigación se encuentra en manos de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, quienes inmediatamente después del hallazgo solicitaron que el cuerpo sea trasladado para que un equipo médico realice la autopsia de rigor.

Los profesionales deberán determinar de manera fehaciente las circunstancias en la que perdió la vida. Principalmente, buscarán si el cuerpo presenta golpes o heridas letales producidas por otra persona.

A la par, el Gabinete Informático de la Fiscalía avanzará con el análisis de teléfonos celulares secuestrados en un allanamiento realizado el domingo por la madrugada en la casa de un hombre de 55 años. Se trata del sujeto que fue detenido por resistencia a la autoridad. Y es que, cuando el personal policial llegó al domicilio para proceder a cumplir la manda judicial, el hombre tomó un arma y amenazó a los uniformados. Su intención fue clara: impedir que los oficiales ingresasen a la vivienda para cumplimentar con la requisa. El hombre pudo ser reducido y arrestado. Ahora, las autoridades judiciales analizan si su actitud esconde algún otro motivo. ¿Conocía a Daiana? ¿Por qué se resistió al operativo violentamente?

El detenido ya designó abogado. Lo que trascendió extraoficialmente es que el hombre -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”-estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición. Luego de su aprehensión, se produjo un nuevo allanamiento: se realizó en un galpón alquilado por el hombre en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.

El rastrillaje y el hallazgo

El martes por la mañana, alrededor de las 11, llegaría la noticia más dolorosa para la familia, los amigos y vecinos de Daiana. Su cuerpo fue encontrado por un equipo de búsqueda que había comenzado a rastrillar bien temprano por la mañana en una zona conocida como Los Zorrinos, un sector ubicado a unos pocos kilómetros de donde fue encontrado el Corsa Classic en el que salió el viernes 3. Ese lugar está cerca de la Ruta 12. El auto fue encontrado abandonado el domingo alrededor de las 4 de la madrugada. Tenía las llaves puestas. En los intensos rastrillajes trabajaron policías de Tala, de Paraná y equipo de Bomberos.

En la tarea se utilizaron canes de rastreo y hasta drones. También se analizaron cámaras de seguridad de la localidad, que permitieron establecer el recorrido de Daiana antes de su desaparición.

Una marcha por Daiana

La noche del lunes, familiares, amigos y vecinos de Daiana se movilizaron en la localidad en pedido de celeridad en la investigación. Hubo una caminata en silencio con velas hacia el monolito de la Virgen. Por entonces, nadie imaginaba el peor final. Tras conocerse la noticia, rápidamente comenzaron los contactos a través de las redes sociales y mensajes de texto con el fin de avanzar con una nueva movilización en pedido de justicia.

En tanto, a nivel provincial, agrupaciones feministas recibieron con estupor este nuevo hecho que deja al descubierto la persistencia de la violencia de género y la ausencia de políticas públicas para atemperarla. Muchas mujeres activistas recordaron el femicidio de Fátima Acevedo, una joven de 25 de Paraná que fue asesinada en 2020. Su cuerpo fue hallado en un aljibe en un área suburbana de la ciudad. La joven estuvo desaparecida desde el 1° de marzo hasta el 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua su expareja, Jorge Nicolás Martínez.