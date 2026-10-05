Provinciales

Comienza el pago de becas provinciales

Comienza el pago de becas provinciales

El Instituto Becario informó que entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre se abonarán las becas provinciales correspondientes a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario.

El Instituto Becario informó que entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre se abonarán las becas provinciales correspondientes a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. El pago se realizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada solicitante.

Cronograma de pagos – Octubre

Martes 6: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 7: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Jueves 8: DNI terminados en 7, 8 y 9.

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