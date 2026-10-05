Celebración patronal en Paraná

Este miércoles 7 de octubre, Paraná celebrará el día de su patrona, la Virgen del Rosario. La imagen recorrerá distintas parroquias desde las 10 y, por la tarde, habrá una procesión hasta la Catedral Metropolitana y la misa patronal presidida por monseñor Raúl Martín.

Paraná celebrará este miércoles 7 de octubre la fiesta de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad y de la Arquidiócesis. La jornada incluirá una caravana con la imagen por distintas parroquias de la capital entrerriana y la celebración central en la Catedral Metropolitana.

El párroco de la Catedral, Fabio Minigutti, explicó que las actividades forman parte de una tradición que convoca a las comunidades religiosas de la ciudad y de la Arquidiócesis.

“La novena patronal comenzó el 28 de septiembre en Catedral con todas las celebraciones y las predicaciones, bajo el lema María del Rosario camina con nosotros”, señaló en diálogo con Elonce.

La caravana con la imagen de la Virgen comenzará a las 10 desde la Catedral y tendrá como primer destino la parroquia del Carmen. Desde allí, continuará su recorrido por distintas comunidades parroquiales.

Según precisó Minigutti, está previsto que la imagen de la Virgen llegue alrededor de las 16:30 a la parroquia San Miguel. Desde ese lugar se organizará la procesión litúrgica hasta la Catedral, donde se realizará la misa patronal.

La misa patronal en la Catedral Metropolitana

La celebración eucarística será presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, y contará con la participación de fieles de la ciudad y de otras comunidades de la Arquidiócesis.

“Es la Virgen, mamá de Jesús y madre nuestra, la que nos espera. Entonces vivimos una fiesta de hijos, una fiesta de familia en donde se vive la fe, la esperanza, el amor”, expresó el sacerdote.

La misa central está prevista para la tarde, aproximadamente a las 17, aunque el horario podría tener cierta flexibilidad según el desarrollo de la caravana y la llegada de la imagen a la Catedral.

Minigutti destacó que la celebración no convocará solamente a los fieles de Paraná, sino también a comunidades de otras localidades, debido a que la Virgen del Rosario es patrona de toda la Arquidiócesis.

El lema de este año: “María del Rosario camina con nosotros”

El lema elegido para las celebraciones de este año es “María del Rosario camina con nosotros”. Según explicó el párroco, la consigna invita a reflexionar sobre la presencia de María en las distintas etapas de la vida.

“Nuestra vida es como un peregrinar. Partimos de un lugar para llegar a otro. Nuestra vida también es un corazón de Dios, del seno de nuestra madre hacia ese destino de cielo. Y en este caminar por la vida, tenemos a María, que como mamá nos acompaña”, sostuvo.

Fiesta de la Virgen del Rosario en Paraná: a qué hora comienza la caravana y cuándo será la misa central

El sacerdote también vinculó el lema con los valores que se trabajaron durante la novena patronal: la fe, la esperanza, el amor, el servicio y el perdón.

En ese sentido, invitó a los fieles a participar de las actividades, acercarse a las parroquias durante el recorrido y concurrir a la misa central para agradecer y realizar sus peticiones.

Una tradición que convoca a la comunidad

La caravana con la imagen de la Virgen se incorporó durante la pandemia, cuando las restricciones impedían realizar las celebraciones litúrgicas habituales en las parroquias. Con el tiempo, la modalidad se mantuvo y pasó a formar parte de las actividades patronales.

Desde la organización recomendaron consultar las redes sociales de cada parroquia y la página del Arzobispado de Paraná para conocer los horarios estimados de paso de la imagen por los distintos sectores de la ciudad.

La jornada del 7 de octubre constituye una fecha especial para la comunidad católica y para Paraná, que celebra a su patrona con actividades religiosas y la participación de fieles de distintos puntos de la provincia.