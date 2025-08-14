Comienza la Feria del Libro «Paraná Lee»

Este jueves comienza una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee en la Sala Mayo. La propuesta reunirá a autores de destacada trayectoria nacional e internacional en los campos de la literatura y la ciencia.

La decimotercera edición de la Feria del Libro Paraná Lee tiene este año como lema: “Infinidad – Orillas – Ilusión”, se desarrollará desde este jueves y hasta el domingo inclusive en la Sala Mayo, de 10 a 20 hs.

Esta nueva propuesta reunirá a autores y autoras de destacada trayectoria nacional e internacional en los campos de la literatura y la ciencia.

Selva Almada, Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux, entre otros, serán los escritores invitados.

Habrá una jornada especialmente destinada a las escuelas, propuestas para las infancias, talleres literarios y ronda de lecturas.

Considerada por escritores, lectoras, lectores y feriantes como “la mejor del Litoral Argentino”, la feria contará con la participación de más de 75 editoriales de todo el país. Organizada por la Municipalidad de Paraná, la entrada será libre y gratuita.

Durante cuatro días, el Puerto Nuevo de la ciudad se convertirá en el epicentro de uno de los encuentros culturales más relevantes de la región. Escritores, editores, diseñadores, libreros y público lector se reunirán en la Sala Mayo para celebrar el mundo del libro.

“Tenemos 14 escritores y escritoras invitadas y durante cuatro jornadas vamos a tener citas mágicas, conversatorios, charlas, actividades en las carpas de las infancias donde nos van a reunir estos días a lectores y escritores”, reconoció Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.

Como cada año, el público podrá asistir a conversatorios con autores, una instancia privilegiada de diálogo entre escritores y lectores. También se realizarán talleres y las ya clásicas Citas Mágicas, un espacio íntimo para compartir experiencias literarias con quienes escriben.

La literatura, la ciencia y la subjetividad, tendrán sus cruces durante la Feria del Libro Paraná Lee, con la participación de los neurocientíficos Fabricio Ballarini y Adolfo García y la psicóloga Fabiana Rousseaux.

Este año, Córdoba será la Ciudad Invitada de Honor. Sus editoriales —dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad— estarán presentes con sus catálogos y propuestas editoriales.

Además, como ya es tradición, en las primeras horas de la tarde tendrá lugar “Poemas y Girasoles”, un espacio de lectura compartido entre escritores y lectores.

Concepción del Uruguay, a través de su Editorial La Histórica, estará presente en la Feria con sus libros y poetas.

Cómo inicia la agenda

La feria comenzará este jueves desde las 10 hs con una gran cantidad de actividades para realizar durante todo el día. Una de ellas será la participación de la entrerriana Selva Almada, que abrirá los conversatorios, en una charla moderada por Ferny Kosiak.

A su vez, la charla «Ahí, en el remanso» tendrá como protagonista a Roberto Chuit Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela, y será a las 17 hs. Modera: Ana Testa.

En tanto que a las 19 hs será el turno del conversatorio «La Generala», a cargo de la escritora Emilia Delfino. Modera: Sonia Fernández.

La feria Paraná Lee contará con más de 70 stands con venta de libros, espacios de lecturas para las infancias, música en vivo, entre muchas más.

La agenda completa, hace clik en este link