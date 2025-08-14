El 31 de agosto finaliza la adhesión al Régimen de Regularización Tributaria en Paraná

Hasta el 31 de agosto hay tiempo para adherirse al Régimen de Regularización Tributaria en Paraná. El plan contempla planes de hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas.

La Municipalidad de Paraná recuerda que continúa vigente la adhesión al Régimen de Regularización Tributaria, que ha superado ampliamente las expectativas iniciales y permite a los contribuyentes ponerse al día con sus tributos municipales, accediendo a importantes beneficios y facilidades de pago.

La intendenta Rosario Romero destacó que “este régimen brinda un alivio económico y fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, generando condiciones para seguir invirtiendo en servicios y obras para la ciudad”.

Con tiempo limitado para acceder —hasta el 31 de agosto—, la Municipalidad invita a todos los contribuyentes a informarse y sumarse a esta oportunidad que combina beneficios económicos, flexibilidad y acompañamiento.

Desde su implementación, el nivel de adhesión ha sido alto, lo que demuestra la buena recepción por parte de los vecinos y vecinas que aprovecharon esta oportunidad para normalizar su situación fiscal.

El régimen contempla planes de hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas según la modalidad elegida, lo que lo convierte en una opción flexible y adaptada a distintas posibilidades económicas.

¿Qué deudas se pueden incluir?

El plan abarca tributos municipales con vencimiento hasta el 30 de junio, como la Tasa General Inmobiliaria (TGI), Tasa por Servicios Sanitarios (TSS), Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPS), además de derechos, fondos y contribuciones específicas. También es posible incorporar deudas en discusión administrativa o judicial, planes anteriores o en concurso.

Beneficios destacados:

• Pago contado: 100% de condonación en multas y 80% en intereses.

• 6 cuotas: 100% en multas y 70% en intereses.

• 24 cuotas: 75% en multas y 50% en intereses.

Formas de adhesión:

• Online: a través de mi.parana.gob.ar para TGI y TSS, y en el sistema SIAT para la Tasa por Inspección Sanitaria.

• Presencial: con turno previo desde el mismo portal.

Documentación necesaria:

-DNI del firmante

-Constancia de CBU

-En caso de apoderado: poder general o especial

-Personas jurídicas: acta de designación del representante legal

-Familiar responsable: libreta de familia

-Herederos: declaratoria de herederos

-Inquilino: contrato de alquiler

-Solo titulares, apoderados o representantes podrán suscribir planes por períodos anteriores a 2023.

Este nuevo régimen representa una excelente oportunidad para regularizar deudas con importantes beneficios, en un marco de acompañamiento y compromiso por parte del Municipio de Paraná hacia sus vecinos y vecinas.