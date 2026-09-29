Comisiones del Senado volverán a abordar la media sanción de Diputados al proyecto de Ficha Limpia para Entre Ríos

Este miércoles 30 desde las 9, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, retomarán el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que insta, entre otras iniciativas, crear la Oficina de Ética Pública y la inhabilitación para ejercer cargos condenados con sentencia firme.

El miércoles 30 a partir de las 9 las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, proseguirá el análisis del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo a comienzos de 2024 y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados del 29 de agosto de 2024.

Entre otras iniciativas, el proyecto comprende la creación de la Oficia de Ética Pública de la provincia, que reemplazará a la Oficina Anticorrupción y Ética Pública creada en 2003; y la del Observatorio Asesor de la Ley de Ética Pública, cuyo objetivo será promover el cumplimiento, ejecución y monitoreo de la ley de ética pública, y, dependerá de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia; y la Ficha Limpia, que propone la inhabilitación para ocupar cargos electivos o funciones públicas a personas con condenas firmes o con doble conforme por delitos dolosos graves, incluidos hechos contra la administración pública.

En la reunión de Comisión del miércoles 23 se analizaron modificaciones al proyecto del Ejecutivo. El proyecto consta de 41 artículos de fondo y uno de forma y pretende reglamentar los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos y tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública.

Se consideró que “tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular”.

Presencias

El miércoles 23 estuvieron en la Sala de Comisiones del Senado, los presidentes de ambas comisiones, Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos). Asimismo fueron parte los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).