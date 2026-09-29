Festividad de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos

Se celebra este martes con la tradicional procesión desde las 16 y, posteriormente, la misa central frente a la parroquia. Procesión, misa y música para honrar al patrono provincial

La festividad de San Miguel Arcángel congregará este martes 29 de septiembre a fieles que participarán de la tradicional procesión y la misa central en honor al patrono y protector de Entre Ríos. El padre Gustavo Horisberger confirmó que las actividades centrales comenzarán a las 16 y culminarán con la presentación de una banda de música.

“Mañana tenemos la procesión a las 16 horas, a continuación la misa y después tendremos el show de la banda. Creemos que el tiempo nos va a acompañar porque el pronóstico para mañana es bueno”, indicó el sacerdote al detallar el cronograma previsto.

Para la celebración se instalará un escenario en inmediaciones de la parroquia, sobre calles Gardel y Buenos Aires. “Vamos a armar la tarima en este lugar y, como todos los años, se va a cortar la calle y los feligreses estarán allí”, explicó Horisberger.

Cómo será la procesión de San Miguel Arcángel

El sacerdote aclaró que no habrá celebraciones eucarísticas durante la mañana y que la única misa de la jornada será la central, una vez concluida la procesión. “De mañana no habrá misa. Únicamente la misa central será después de la procesión”, señaló.

En cuanto al recorrido, Horisberger detalló: “Salimos por calle Buenos Aires, tomamos Laprida, Santa Fe, llegamos hasta Malvinas, doblamos hacia Buenos Aires, retomamos Buenos Aires y llegamos hasta la parroquia”.

La celebración tendrá un significado especial para los católicos entrerrianos debido a que San Miguel Arcángel es considerado patrono y protector de la provincia. “Es hermoso poder tener a San Miguel Arcángel como patrono y protector de toda la provincia. A él le pedimos siempre que nos proteja de todo mal y nos acompañe en nuestra vida”, expresó.

La figura de San Miguel Arcángel

Durante la entrevista, Horisberger también se refirió al significado espiritual que adquiere la figura del arcángel dentro de la Iglesia. “Sobre todo en la vida espiritual, tantas veces estamos acechados con el demonio y las tentaciones. Creo que tener el respaldo de alguien que nos cuida, puesto por Dios para nuestro cuidado, es algo hermoso”, sostuvo.

Al hablar sobre los ángeles y arcángeles, explicó: “Nosotros conocemos los nombres de estos arcángeles, pero sabemos que existen ejércitos de ángeles y arcángeles puestos por Dios para nuestra protección”.

También profundizó sobre la concepción de la Iglesia y la comunión de los santos. “Hay una Iglesia, una sola Iglesia, con aquellos que todavía estamos en la tierra peregrinando, con aquellos que están purgando antes de llegar al cielo y con aquellos que ya están viviendo la gloria de Dios en el cielo”, manifestó.

Pedido de oración por el padre Luis Anaya

En otro tramo de la entrevista, el sacerdote fue consultado por el estado de salud del padre Luis Anaya y confirmó que atravesaba una situación delicada. Ante ese escenario, pidió acompañarlo mediante la oración.

“Está delicado y rezamos por él para que el Señor, en este momento, lo fortalezca y le conceda la salud”, expresó Horisberger.

“También sabemos que esto es parte de nuestra vida y la aceptación de las cosas difíciles es un regalo de la fe. Sabemos que es la participación en el misterio del dolor de Jesús”, completó el sacerdote.