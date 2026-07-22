Reparan un caño en zona sur de Paraná

La intervención realizada el martes en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur sufrió un inconveniente durante la madrugada. Los operarios reemplazarán el tramo por otro de mayor resistencia y revisarán la superficie sobre la cual se encuentra apoyado.

Una nueva intervención sobre la red de agua se lleva adelante durante la mañana de este miércoles en la zona sur de Paraná. Los trabajos buscan solucionar un inconveniente registrado durante la madrugada en un caño ubicado en la intersección de avenida de las Américas y Pasteur.

La situación podría ocasionar baja presión o restricciones temporales en el suministro de la zona sur, el casco céntrico y los barrios San Martín, Hipódromo y Rocamora. También podrían verse afectados sectores de Santa Lucía, Paraná V y Paraná XXVI.

La reparación inicial había finalizado durante la jornada del martes, pero el tramo intervenido se desplazó algunas horas después. Ante esa situación, personal de Obras Sanitarias comenzó una nueva revisión para determinar el origen del inconveniente y reemplazar la parte dañada.

Por qué volvió a fallar el caño

El conducto afectado tiene un diámetro de 150 milímetros y debe soportar la presión generada cuando se restablece el transporte de agua. El problema habría aparecido durante la etapa posterior a la reparación, cuando la red comenzó a cargarse nuevamente.

“Cuando se repara, progresivamente se carga el conducto con agua y, a continuación, comienza a subir la presión de transporte. A veces, en esa segunda fase, horas luego de la reparación, se mueve en zona de junta y tenemos este problema”, explicaron desde el municipio.

Para resolver la falla, los operarios retirarán el tramo reparado y colocarán otro de mayor resistencia. Además, revisarán la superficie de apoyo para comprobar si las condiciones del terreno tuvieron alguna incidencia en el desplazamiento.

Cuándo comenzará a normalizarse el servicio

Las autoridades municipales estimaron que la intervención podría finalizar antes del mediodía de este miércoles. El plazo dependerá del avance de las tareas y de los resultados obtenidos durante la inspección del conducto.

Una vez concluida la reparación, la red deberá cargarse progresivamente con agua antes de recuperar la presión habitual. Por ese motivo, la normalización no será inmediata y se producirá de manera gradual en los diferentes sectores alcanzados.

Hasta que finalice ese proceso, los usuarios podrían continuar registrando baja presión o interrupciones parciales. El personal de Obras Sanitarias permanecerá trabajando sobre el caño para completar el reemplazo y restablecer el funcionamiento del sistema.