Creciente del Uruguay: Frigerio y Azcué supervisaron en Concordia el operativo de prevención y asistencia

El gobernador Rogelio Frigerio advirtió que los pronósticos anticipan un escenario complejo y destacó que la provincia y el municipio de Concordia mantienen activos los dispositivos de prevención, evacuación y asistencia para anticiparse a la llegada del agua.

Frigerio recorrió en Concordia el centro de acopio de recursos para asistir a las familias ante posibles inundaciones. Junto al intendente Francisco Azcué, supervisó las tareas de prevención y destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio para anticiparse a las crecientes asociadas al fenómeno de El Niño.

«Es la primera vez que estamos tan preparados frente a un fenómeno de esta naturaleza que se avecina. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esperamos que no se cumplan algunos pronósticos que son bastante duros», sostuvo Frigerio durante su visita a Concordia.

El gobernador remarcó que la provincia y el municipio están trabajando de manera coordinada para anticiparse a las inundaciones, con la directiva clara de «evacuar la gente en seco». Además, destacó que se encuentran «trabajando con el municipio, en equipo, para tener todo previsto cuando indefectiblemente llegue el agua».

Durante la recorrida, Frigerio y Azcué visitaron el depósito de recursos materiales para asistencia, ubicado en el corsódromo de la ciudad. Allí supervisaron la disponibilidad de alimentos, colchones, equipamiento y otros insumos destinados a la atención de las familias que pudieran resultar afectadas, así como los preparativos de los centros de evacuación.

Ante los pronósticos que advierten sobre la consolidación del fenómeno de El Niño y posibles crecientes de los ríos Paraná y Uruguay, el Gobierno de Entre Ríos intensificó las tareas de prevención, el relevamiento de las defensas costeras, la limpieza de cauces y la preparación de los dispositivos de asistencia en las zonas más vulnerables de la provincia.

Trabajo conjunto entre provincia y municipio

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó la coordinación de las tareas preventivas y afirmó: «Estamos trabajando en el mismo equipo, con el liderazgo del gobernador Frigerio, cada uno ocupándose de lo que tiene que ocuparse, pero bajo un mismo lineamiento».

Azcué valoró la llegada de alimentos, colchones y otros elementos de asistencia, así como las gestiones provinciales para disponer de equipos de drenaje y generadores eléctricos.

«Nos estamos preparando para un escenario delicado, complejo», advirtió, y subrayó que «no tenemos otra forma de hacer las cosas que trabajar articuladamente, seriamente, con previsibilidad y con responsabilidad».

Coordinación de los organismos de emergencia

En tanto, el secretario de Salud de Concordia y coordinador del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), Diego Sauré, destacó el trabajo interinstitucional y aseguró que «esta articulación nunca se dio antes».

«Este contacto permanente con Defensa Civil de la provincia, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con la delegación argentina de CTM nunca se había dado», precisó.

Finalmente, Sauré señaló que las autoridades y los equipos de asistencia se están «preparando lo mejor posible. Estamos todos aportando, cada cual desde su lugar con recursos y materiales y tratando de mitigar un evento de El Niño que va a ser duro y largo en el tiempo».