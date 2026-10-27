Oficinas a la Comunidad acerca trámites y servicios a Bajada Grande

La propuesta de la Municipalidad de Paraná se desarrollará este jueves en el Hospital Domagk, con atención de 8:30 a 12:30. Los vecinos podrán realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a distintos programas y servicios municipales.

Las Oficinas a la Comunidad estarán esta semana en Bajada Grande para acercar a los vecinos de la zona distintas opciones de atención, asesoramiento y gestión de trámites municipales. La actividad se desarrollará en el Hospital Domagk, donde funcionarán puestos de diferentes áreas municipales.

Durante la jornada se podrán realizar gestiones vinculadas con Desarrollo Humano, Licencia de Conducir y Tarjeta SUBE, además de recibir asesoramiento en discapacidad, género, diversidad, familia, empleo y derechos ciudadanos.

También participarán áreas que brindarán información y servicios relacionados con Economía Social, Personas Mayores, Control Urbano y Habilitaciones.

Trámites

Desarrollo Humano: inscripción a la Tarjeta Social y/o Celiaquía y asesoramiento sobre la Ley 4035 por ancianidad. Para estas gestiones se deberá asistir con DNI, fotocopia de DNI y constancia o certificación médica.

Licencia de Conducir: asesoramiento y guía para solicitar turnos, entrega de formularios, declaración jurada de afecciones y planillas, además de test psicológico para categorías profesionales.

Tarjeta SUBE: información sobre beneficios para obreros, estudiantes de los niveles primario, secundario, universitario y terciario y personas con discapacidad. También se podrán realizar altas y renovaciones.

Atención al vecino

Discapacidad: asesoramiento sobre Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones y Banco de Ayudas Técnicas. También se brindará acompañamiento y seguimiento de situaciones, con articulación con áreas municipales y provinciales.

Promover Derechos: asesoramiento legal gratuito en género, diversidad y familia.

Oficina de Empleo: asesoramiento sobre los programas Fomentar Empleo y Te Conecto.

Defensoría del Pueblo de Paraná: recepción y orientación ante reclamos vinculados con servicios y obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud, conflictos entre vecinos y problemáticas de personas mayores, entre otros. También estará disponible el Centro de Mediación Comunitaria.

Programas y servicios municipales

Economía Social: entrega de semillas de estación primavera-verano.

Personas Mayores: desde el Área de Deportes se brindará información sobre actividades deportivas, Colonia de Verano, Juegos de la Ciudad y encuentros recreativos. El Área Social ofrecerá intervenciones, apoyo y asistencia junto a trabajadoras y trabajadores sociales, además de talleres y charlas sobre promoción de la salud y bienestar integral, y actividades destinadas a fortalecer la integración y el apoyo comunitario.

Control Urbano: relevamiento de situaciones irregulares en el barrio y atención de consultas vecinales vinculadas con ruidos molestos, ocupación del espacio público y actividades no autorizadas. También se brindará información sobre campañas de concientización relacionadas con el uso del espacio público, residuos y convivencia urbana, y se articularán inspecciones programadas cuando corresponda.

Habilitaciones: asesoramiento personalizado sobre habilitaciones comerciales, recepción de documentación e inicio de trámites, información sobre normativa vigente y programas de regularización simplificada. También se orientará a comercios informales para acompañar su incorporación al sistema formal.