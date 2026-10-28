Autoridades de Colón y Paysandú brindaron detalles sobre los accesos, el tránsito y la seguridad para la visita del Papa León XIV, prevista para el 7 de noviembre. La misa será gratuita, pero requerirá una entrada personalizada. También habrá una transmisión en vivo desde Colón.

La visita del Papa León XIV a Paysandú, prevista para el sábado 7 de noviembre, movilizó los preparativos en ambas márgenes del río Uruguay. Autoridades de Colón y de la ciudad uruguaya brindaron detalles sobre la organización del tránsito, el cruce internacional, los accesos a la misa y las actividades previstas para recibir a los miles de peregrinos que se esperan durante la jornada.

La conferencia de prensa se realizó el lunes 26 de octubre en el Palacio de Turismo de Colón, con la participación del secretario de Turismo y Cultura local, Federico Escher; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; y el director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, Gastón Berreta. Los funcionarios explicaron cómo se trabaja de manera conjunta para facilitar el traslado de visitantes y garantizar las condiciones de seguridad.

Según lo informado, el Papa León XIV presidirá una Santa Misa el sábado 7 de noviembre, a las 10, en el Parque París Londres de Paysandú, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. La celebración será de acceso gratuito, aunque los asistentes deberán gestionar previamente una entrada personalizada.

Cómo conseguir las entradas para la misa del Papa León XIV

Las autoridades indicaron que quienes deseen participar de la celebración religiosa deberán obtener una entrada gratuita y personalizada a través del sitio oficial www.papaleonuruguay.uy.

El encuentro tendrá lugar en el Parque París Londres, donde se espera la llegada de peregrinos provenientes de distintas localidades de Uruguay, Argentina y otros países. Por ese motivo, se trabaja en la organización de los ingresos, los espacios de circulación y los recorridos para los vehículos particulares y los servicios de transporte.

Durante la conferencia también se presentó la iniciativa “Paysandú te abraza”, destinada a promover la hospitalidad y acompañar a los visitantes durante su estadía. El director de Turismo de Paysandú, Diego Torres, destacó la importancia de la coordinación regional para recibir a los peregrinos y dar a conocer los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de la ciudad.

Recomendaciones para cruzar desde Colón hacia Paysandú

Uno de los principales aspectos abordados fue la circulación por el Puente Internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú y por donde se prevé un importante movimiento de vehículos y personas durante la jornada.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con suficiente anticipación, llevar la documentación necesaria para realizar el cruce internacional y consultar las indicaciones oficiales antes de trasladarse. También se trabaja en la definición de accesos y recorridos para ordenar el tránsito de vehículos particulares, contingentes turísticos y servicios de transporte.

La coordinación entre los organismos de ambos países continuará durante los días previos a la visita papal. Colón tendrá un papel importante por su cercanía con Paysandú, su infraestructura de alojamiento y los vínculos turísticos y comerciales que mantienen ambas ciudades.

Colón prepara una propuesta para recibir a los peregrinos

La Secretaría de Turismo y Cultura de Colón impulsa la iniciativa “Un encuentro que nos une”, mediante la cual invita a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios a participar de los preparativos para la visita del Papa.

La propuesta contempla la colocación de cintas, banderines, carteles de bienvenida y otros elementos decorativos con los colores blanco y amarillo, vinculados con la identidad del Vaticano. El objetivo es acompañar la celebración y recibir a quienes elijan Colón como lugar de alojamiento, descanso o paso hacia Uruguay.

Desde el municipio destacaron que el acontecimiento también representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto con Paysandú en materia de turismo, movilidad y organización de actividades de gran convocatoria.

Dónde se podrá seguir la misa del Papa desde Colón

Para quienes no puedan trasladarse a Paysandú, la Municipalidad de Colón organizará una transmisión comunitaria en vivo de la celebración religiosa, denominada “Fe Conectada”.

La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre, a partir de las 9, en el Centro para el Desarrollo de Colón, ubicado en San Martín 1334, con entrada libre y gratuita. La propuesta permitirá que vecinos y visitantes puedan seguir la misa y compartir la jornada sin necesidad de cruzar a Uruguay.

De esta manera, Colón y Paysandú avanzan en los preparativos para la visita del Papa León XIV, con acciones coordinadas en materia de tránsito, seguridad, turismo y recepción de peregrinos. Las autoridades recomendaron consultar la información oficial antes de viajar, especialmente por las condiciones de acceso y circulación previstas para el 7 de noviembre.