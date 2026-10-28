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Las escuelas realizarán esta semana la última Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026

Las escuelas realizarán esta semana la última Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026

El Consejo General de Educación (CGE) estableció para la semana en curso la cuarta y última Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026, un espacio destinado a la formación, la reflexión pedagógica y la planificación institucional de los equipos educativos.

La jornada se enmarca en lo establecido por la Resolución Nº 3686/25 CGE y tendrá como eje anual el acompañamiento y cuidado de las trayectorias escolares desde los compromisos institucionales, una temática que orienta el trabajo de las instituciones educativas durante el año.

La convocatoria está dirigida a los equipos institucionales de los niveles inicial, primario, secundario, superior y modalidades, de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada.

La actividad se desarrollará durante esta semana, el día que cada institución designe, con suspensión de clases. Tendrá una duración de cuatro horas reloj y se realizará de manera presencial.

Con el objetivo de acompañar el trabajo de los equipos escolares, el CGE puso a disposición materiales, orientaciones y documentos elaborados por las direcciones de nivel y modalidad en el micrositio oficial de las Jornadas Institucionales 2026.

Los recursos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://cge.entrerios.gov.ar/jornadas-institucionales2026/

Estos encuentros constituyen instancias de trabajo colectivo para revisar las prácticas educativas, fortalecer los acuerdos institucionales y planificar estrategias que contribuyan al acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.

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