Las escuelas realizarán esta semana la última Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026

El Consejo General de Educación (CGE) estableció para la semana en curso la cuarta y última Jornada Institucional del ciclo lectivo 2026, un espacio destinado a la formación, la reflexión pedagógica y la planificación institucional de los equipos educativos.

La jornada se enmarca en lo establecido por la Resolución Nº 3686/25 CGE y tendrá como eje anual el acompañamiento y cuidado de las trayectorias escolares desde los compromisos institucionales, una temática que orienta el trabajo de las instituciones educativas durante el año.

La convocatoria está dirigida a los equipos institucionales de los niveles inicial, primario, secundario, superior y modalidades, de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada.

La actividad se desarrollará durante esta semana, el día que cada institución designe, con suspensión de clases. Tendrá una duración de cuatro horas reloj y se realizará de manera presencial.

Con el objetivo de acompañar el trabajo de los equipos escolares, el CGE puso a disposición materiales, orientaciones y documentos elaborados por las direcciones de nivel y modalidad en el micrositio oficial de las Jornadas Institucionales 2026.

Los recursos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://cge.entrerios.gov.ar/jornadas-institucionales2026/

Estos encuentros constituyen instancias de trabajo colectivo para revisar las prácticas educativas, fortalecer los acuerdos institucionales y planificar estrategias que contribuyan al acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.