ENERSA advierte sobre estafas que utilizan el supuesto cambio de medidor para acceder a cuentas de WhatsApp

La empresa recomienda no compartir códigos de verificación y consultar al 0800 777 0080 ante cualquier comunicación sospechosa.

Ante la difusión de una maniobra de estafa en Paraná, ENERSA advierte a los usuarios sobre llamados de personas que se hacen pasar por personal de la empresa con el pretexto de coordinar un cambio de medidor.

Durante la comunicación, solicitan un código de verificación de WhatsApp que llega al celular. Tras obtenerlo, pueden acceder a la cuenta y utilizarla para pedir dinero a los contactos de la persona afectada.

ENERSA recuerda que ningún cambio de medidor requiere que el usuario comparta códigos de verificación de WhatsApp. Para prevenir este tipo de engaños, se recomienda:

• No compartir códigos de verificación ni contraseñas con quien llama o envía mensajes.

• Cortar la comunicación y consultar al SATI: 0800 777 0080. Buscar el canal de manera independiente, sin utilizar números ni enlaces enviados por quien hizo el contacto sospechoso.

• Tener en cuenta que conocer el nombre, el domicilio u otros datos del usuario no acredita que la persona pertenezca a ENERSA.

• Ante un pedido inesperado de dinero por WhatsApp, confirmar la identidad del remitente por una llamada telefónica u otro medio antes de transferir.

Si ya se compartió un código, se recomienda avisar de inmediato a los contactos por otro medio, seguir las instrucciones que brinda el Centro de ayuda oficial de WhatsApp para recuperar la cuenta y realizar la denuncia ante la Policía o la Fiscalía. Si se transfirió dinero, contactar también al banco o a la billetera utilizada.