Joven conductora despistó y terminó con su auto “montado” sobre una estructura metálica

Una conductora de 22 años chocó contra una estructura metálica que sostiene un poste de hormigón. No hubo lesionados. El accidente ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de Panamá y Osinalde.

Una joven de 22 años perdió el control de su automóvil y chocó contra una estructura metálica este domingo por la mañana, en la intersección de calles Panamá y Osinalde. El vehículo terminó con una de sus ruedas traseras dentro de una boca de tormenta.

Según informaron fuentes policiales, la conductora circulaba en un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se investigan, perdió el control y colisionó contra la estructura que sostiene un poste de hormigón; según se observa en la imagen, el rodado quedó «montado» sobre la estructura metálica.

No se registraron personas lesionadas y el siniestro provocó únicamente daños materiales.

El propietario del automóvil realizó las gestiones correspondientes con su compañía aseguradora para retirar el vehículo del lugar.