Frigerio recorrió la nueva sede de la Departamental de Paraná y aseguró que «es un edificio como el que merece nuestra Policía»

La nueva sede permitirá concentrar oficinas que funcionaban en distintos espacios, mejorar las condiciones de trabajo del personal y generar un ahorro anual estimado en casi 60 millones de pesos al dejar de pagar el alquiler del inmueble actual.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, comisario Claudio González, recorrieron en primera instancia la dependencia anterior ubicado en calle Gualeguaychú en Paraná. Al llegar al nuevo edificio el mandatario destacó la importancia de la nueva Jefatura Departamental de Policía de Paraná y señaló que la obra estuvo paralizada durante varios años. «Esta idea surgió en 2011, se empezó a trabajar, pero, como muchas obras de la provincia, estuvo paralizada durante mucho tiempo. Se retomó a mediados de 2023 y hoy se termina. Creo que es un edificio como el que merece nuestra Policía», expresó. Además, remarcó el valor simbólico de la nueva sede: «Tiene que ver con la idea de cuidar a los que nos cuidan, de darles dignidad y un lugar digno, que además sea agradable para quienes lo visitan, ya sea para radicar una denuncia o hacer un trámite».

En ese sentido, Frigerio sostuvo que la obra forma parte de una política orientada a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial. «Venimos llevando adelante con el ministro y el jefe de Policía, desde el primer día, una política para jerarquizar la función del policía, cambiar el paradigma de nuestra Policía y, dentro de las posibilidades que tenemos, darle las mejores condiciones para que haga su trabajo», afirmó. Respecto del traslado, precisó que ya comenzó y que quedan algunos detalles finales para completar la puesta en funcionamiento de la sede.

Por último, el gobernador se refirió a las intervenciones realizadas en otras dependencias policiales y a las inversiones en equipamiento. «Hay refacciones en muchas comisarías a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchas comisarías arregladas y nuevas», indicó. Asimismo, destacó las inversiones en infraestructura, vehículos, chalecos antibalas, armamento, indumentaria y uniformes, y concluyó: «Hemos invertido durante estos 33 meses, precisamente para darle otra jerarquía» a la Policía de Entre Ríos.

Tras recorrer las nuevas instalaciones, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que se trata de «una inversión importante pensando en el bienestar del personal» y aseguró que «el ambiente hace a la función». En ese sentido, explicó que el objetivo es centralizar las actividades en el nuevo edificio. «La idea es traer todo el funcionamiento acá», dijo, y señaló que «se van a trasladar algunas dependencias que actualmente funcionan en inmuebles alquilados, para evitar gastos superfluos y concentrar las actividades de la jefatura central y la departamental», precisó.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades, y expresó su satisfacción por las nuevas instalaciones. «Estoy feliz por el personal porque van a hacer uso de este nuevo lugar», sostuvo. Asimismo, recordó que se viene trabajando para dotar a los efectivos de las herramientas necesarias para afrontar las tareas de cada día.

Una inversión que permitirá reducir gastos de funcionamiento

Uno de los principales beneficios económicos del cambio de sede será el ahorro de recursos públicos. Actualmente, la Provincia abona 4.682.459 pesos mensuales en concepto de alquiler y 600.000 pesos por período por la Tasa de Servicios Sanitarios. Una vez que cesen esas obligaciones, el ahorro anual estimado ascenderá a 59.789.515 pesos.

La puesta en funcionamiento se realiza por etapas, a medida que se habilitan los distintos sectores. Hasta el momento, se entregaron los pisos segundo, tercero y cuarto, mientras que la finalización total de la obra está prevista para febrero o marzo de 2027.

El edificio cuenta con espacios destinados a oficinas administrativas, un salón auditorio, áreas de archivo, cocina y comedor para el personal, además de estacionamiento vehicular. También dispone de ascensores, rampas y escaleras que facilitan la circulación y el acceso de personas con movilidad reducida.