Crimen de Cerrito: fiscalía pide 90 días de prisión preventiva para los acusados

En una audiencia clave realizada este viernes en los tribunales de Paraná, el fiscal Laureano Dato expuso un contundente cúmulo de pruebas contra Sotelo y Molaro, incluyendo pericias balísticas definitivas y mensajes de WhatsApp que evidencian premeditación. Solicitan que continúen en el Penal N°1 hasta el 3 de junio.

En el marco de la investigación por el brutal homicidio de Luciano Emeri, ocurrido el pasado 4 de febrero en Cerrito, la Fiscalía presentó este viernes en los tribunales de Paraná nuevos y reveladores elementos de prueba. Durante la audiencia, en la que se debate la prórroga de la prisión preventiva para los dos imputados —Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro—, el Ministerio Público Fiscal solicitó que ambos permanezcan detenidos por 90 días, es decir, hasta el 3 de junio.

Durante su alocución, el fiscal Laureano Dato confirmó formalmente la identidad de la víctima y desplegó el arsenal probatorio reunido por la División Homicidios y la Policía Científica. Entre las evidencias destacan informes balísticos, resultados de allanamientos, registros de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y extracciones telefónicas.

La defensa de Sotelo pidió una prórroga no mayor a 30 días de la prisión preventiva, mientras que la de Molaro requirió entre 30 y 60 días.

“Hacemos eso del ruso y podemos empezar a generar plata”

Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue la revelación de una conversación por WhatsApp que complicaría gravemente a los acusados, sugiriendo una clara premeditación. El 7 de enero, casi un mes antes del crimen, Molaro le envió un mensaje a Sotelo que decía: “Ogro, hacemos eso del ruso y podemos empezar a generar plata”.

A esto se suma el testimonio de un testigo de identidad reservada, quien declaró que los dos imputados le habrían reconocido la autoría del crimen.

El arma homicida: robada al Ejército y hallada en un baldío

Un dato fundamental para la causa fue el hallazgo y posterior peritaje del arma homicida. La Dirección General de Policía Científica confirmó que la pistola calibre 9 milímetros secuestrada en una casa deshabitada de calle Colón fue la utilizada para asesinar a Emeri y a su mascota.

Los cotejos balísticos fueron determinantes. Por un lado, se comprobó que tres fragmentos de encamisado extraídos del cadáver de Emeri coinciden con el arma, al igual que los restos levantados en Boulevard Libertad, a 150 metros de la Ruta Nº8, en Cerrito. Además, las vainas servidas encontradas dentro del Ford Fiesta incendiado y otras tres halladas en la vía pública corresponden al mismo cargador.

El fiscal Dato destacó que el arma fue encontrada cargada, oculta en una bolsa de nylon negra. Cabe recordar que esta pistola había sido sustraída a una soldado voluntaria del Ejército Argentino en Paraná a principios de diciembre de 2025. Un dato no menor para los investigadores es que Molaro perteneció durante un tiempo a dicha fuerza de seguridad nacional.

La macabra reconstrucción del crimen

El homicidio de Luciano Emeri ocurrió la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026, alrededor de la 1:30. Según la hipótesis fiscal, la víctima acudió al acceso a Pueblo Curtiembre tras un encuentro pactado por WhatsApp para una presunta transacción de estupefacientes.

Allí, Sotelo habría efectuado al menos dos disparos mortales contra Emeri y luego ejecutado a su perro. Para intentar garantizar su impunidad y borrar rastros, los asesinos prendieron fuego el vehículo de la víctima, un Ford Fiesta blanco, con el cuerpo en su interior. Las cámaras de seguridad de la localidad de Cerrito han sido clave para reconstruir el trayecto de los vehículos involucrados aquella noche.

Tanto Sotelo como Molaro se abstuvieron de declarar al momento de ser arrestados y actualmente se encuentran alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, a la espera de que el juez de Garantías resuelva el pedido de 90 días de preventiva formulado hoy por la Fiscalía.