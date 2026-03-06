Petovello y Azcué firmaron un convenio para incrementar la cobertura de un programa social

Durante este jueves, la ministra de Capital Humano de Nación, Sandra Pettovello, y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmaron un convenio que permite renovar y ampliar la cobertura del Programa Centros de Familia en la capital del citrus.

El acuerdo permitirá la inclusión de 3500 destinatarios y nuevos centros adheridos a la red, que en la actualidad ya alcanza los 100 espacios. Concordia es el único Municipio del país que llega a esta instancia.

El intendente Azcué, quien estuvo acompañado el secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide y parte del equipo de trabajo que lleva adelante el programa en Concordia, destacó este nuevo paso “que nos permitirá llegar a más jóvenes y familias para que tengan la posibilidad de realizar actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en distintas instituciones locales”.

“Esto es producto de un trabajo en territorio, tener un diagnóstico y a partir de ahí, generar acciones, para acompañar a las familias y brindar herramientas, como esta que nos facilita Capital Humano de Nación, para dar respuestas a las demandas”, remarcó Azcué.

El programa nacional Centros de Familia se viene implementando en Concordia desde el año pasado, permitiendo el acceso directo a actividades extracurriculares a chicos de entre 6 y 17 años.

Estuvieron presentes el secretario de Niñez Adolescencia y Familia Juan Bautista Ordoñez; Mariano Uset, subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Francisco Palacin, director Nacional de Información Social; Martin Wolf, director de Impulso Familiar y Felipe Mattio, director de Abordaje Territorial.