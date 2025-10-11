La Parroquia San Francisco de Borja realizará su tradicional almuerzo patronal

El sacerdote Agustín Hertel invitó a la comunidad a participar del almuerzo patronal que se desarrollará este domingo 12 en el polideportivo lindante a la escuela parroquial. El evento coronará las fiestas patronales con música, baile, sorteos y un menú elaborado por los vecinos.

La Parroquia San Francisco de Borja celebrará este domingo 12 de octubre su almuerzo patronal, un encuentro comunitario que cada año convoca a familias y fieles para compartir una jornada de fe, fraternidad y celebración. El evento se desarrollará en el polideportivo ubicado sobre calles Mendoza y Carlos Sourigues, contiguo a la escuela parroquial, desde el mediodía.

El padre Agustín Hertel, párroco de la comunidad, recordó la historia del templo y su significado para la ciudad. “La parroquia San Francisco es de las más antiguas de la ciudad. En el centro se comenzó con San Miguel, la primera capillita, luego la Catedral, y San Francisco de Borja fue una de las primeras fuera del perímetro céntrico”, explicó .

Una figura poco conocida, pero de vida extraordinaria

El sacerdote destacó la figura del santo patrono. “San Francisco de Borja siempre llevó una vida muy opaca y silenciosa, por eso son pocas las imágenes que se encuentran de él. Pero tuvo una vida extraordinaria: de ser un noble y guerrero, terminó consagrado sacerdote y tercero de la orden de los jesuitas. Tuvo familia, hijos y una historia de conversión maravillosa”, expresó Hertel.

Agregó que para la comunidad parroquial, San Francisco de Borja “siempre fue nuestro guía y protector de toda esta zona”, siendo una referencia espiritual para los vecinos del barrio y los fieles de generaciones pasadas.

Almuerzo y festejo familiar

“Mañana realizamos nuestro almuerzo patronal para coronar las fiestas y reunir a las familias. Es una ocasión para celebrar, bailar y divertirnos un rato”, señaló el sacerdote.

El encuentro contará con un menú completo preparado por los mismos grupos parroquiales, quienes se encargan de la organización y atención del evento. “Hay empanadas de entrada, pernil de cerdo deshuesado con crema y ensaladas, además de postre helado”, detalló.

El costo de las tarjetas es de $15.000 para adultos y $10.000 para niños, y aún quedan entradas disponibles. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 5569, durante la jornada de este sábado.

Música, sorteos y comunidad

El almuerzo comenzará a las 12:30 y estará acompañado por música en vivo, sorteos, rifas, premios y mesa dulce, en un clima de alegría y camaradería.

“Queremos que sea una fiesta para toda la familia, un encuentro donde celebremos la fe y la vida en comunidad. Los esperamos a todos los que quieran sumarse”, concluyó el padre Hertel.