AMET y el Iapser Seguros firmaron un convenio por más beneficios y capacitación

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en acciones sociales, culturales, educativas y de capacitación, en beneficio de los docentes técnicos afiliados y sus familias.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI representada por su secretario general, Andrés Besel, y el gerente general del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Daniel Vardé, firmaron un Convenio de Cooperación y Reciprocidad con Iapser Seguros. En el comunicado del sindicato se precisó que el “acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en acciones sociales, culturales, educativas y de capacitación, en beneficio de nuestros afiliados y sus familias”.

Uno de los puntos más relevantes para AMET consistió en “el compromiso de Iapser de brindar capacitaciones gratuitas para docentes afiliados, en temas clave como uso y cuidado de la voz (una herramienta fundamental en nuestra labor diaria) y reanimación cardiopulmonar (RCP), una habilidad vital para actuar ante emergencias. Estas formaciones no solo mejorarán la salud laboral de los educadores, sino que también aportarán a la seguridad y bienestar de la comunidad educativa”.

Además se destacó que “el convenio contempla la creación del Grupo de Afinidad ‘AMET’, mediante el cual los afiliados y empleados podrán acceder a un descuento del 25% sobre la tarifa vigente al contratar nuevos seguros con Iapser. Entre las coberturas disponibles se incluyen seguros de vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales y muchas otras opciones adaptadas a las necesidades de cada persona”.

El acuerdo también estableció que AMET difundirá estos beneficios a través de sus canales de comunicación, mientras que Iapser ofrecerá asesoramiento especializado y materiales informativos para que cada afiliado pueda acceder fácilmente a la propuesta.

Capacitaciones gratuitas para afiliados

Uso y cuidado de la voz: prevención de lesiones y fortalecimiento vocal.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP): técnicas para actuar en emergencias.

Descuento exclusivo del 25%

En nuevos seguros contratados por afiliados y empleados.

Coberturas: vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales, incendio, robo, entre otros.

Asesoramiento personalizado

Iapser brindará atención directa para orientar sobre la mejor cobertura y condiciones para cada necesidad.

Sin obligación de contratación

Los beneficios están disponibles de forma optativa e individual.

Cómo acceder:

Consultar en AMET o en las oficinas/agencias de IAPSER.

Identificarse como afiliado/a AMET para recibir el beneficio (recibo de sueldo y DNI)

Solicitar información sobre capacitaciones y fechas disponibles.