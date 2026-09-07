Mirtha Legrand está internada en el Mater Dei por una bronquitis

Mirtha Legrand quedó internada hoy en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control por una bronquitis.

Según detalló Héctor Vidal Rivas -su amigo íntimo y asesor- la diva se encuentra “bien”.

Cabe recordar que La Chiqui se ausentó este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) debido a su problema de salud.

Es que la conductora de 99 años ya había presentado síntomas de un cuadro gripal y por precaución había decidido quedarse en reposo en su domicilio.

Como ya había ocurrido en otras oportunidades, Juana Viale fue la encargada de reemplazarla y tomar el mando de la “mesaza”.

De esa manera, Juana estuvo al frente del programa que se emitió el sábado con Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska como invitadas.

Qué había dicho Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Durante este último programa, la conductora habló sobre la salud de La Chiqui. “Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, había expresado ella.

“Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”, había comentado Juana también entre risas.

En abril de este 2026, Mirtha también había atravesado un fuerte cuadro de bronquitis. En ese entonces, estuvo alejada durante tres semanas de las grabaciones de su programa.

Una de las últimas salidas públicas de la diva fue hace 11 días en la noche solidaria de Margarita Barrientos, donde también asistieron Fátima Florez, Anamá Ferreira, Barby Franco y Facundo Arana.

Para ese evento especial, Mirtha lució un vestido blanco largo bordado con lentejuelas plateadas en formas orgánicas. El modelo tenía mangas largas, hombreras y escote en V, que adornó con un collar de brillantes plata y aros colgantes haciendo juego.

Por el momento, este lunes se conoció que Mirtha quedó internada para ser sometida a estudios de control por el cuadro de bronquitis que atraviesa.