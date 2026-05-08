El frío llegó con fuerza a Entre Ríos

Tras las inestabilidades, mejoraron las condiciones del tiempo y bajaron considerablemente las temperaturas. Se espera un fin de semana con mínimas de hasta 3 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este viernes 8 de mayo se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, tras las inestabilidades de ayer. La característica de la jornada está determinada por las bajas temperaturas, acompañadas por viento del sur.

El frente frío provocó un significativo descenso térmico. Si bien las temperaturas mínimas llegaron este viernes a los 7 grados, las sensaciones térmicas fueron aún más bajas. Según el SMN, alcanzó entre los 3.3 grados y los 4.6 grados en distintas zonas de la provincia.

Registros térmicos en las distintas zonas

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima fue de 7 grados, con una sensación térmica de 4.6 grados. La máxima alcanzará los 16 grados.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se registró una mínima de 8 grados, con una sensación térmica de 7.5 grados y se espera a la tarde una máxima de 17 grados.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se registró una mínima de 7 grados, con una sensación térmica de 3.3 grados y se prevé a la tarde una máxima de 15 grados.

En Victoria y Gualeguay, por último, marcó el termómetro 7.2 grados de mañana, con sensación térmica de 3.3 grados y a la tarde se esperan 15 grados de máxima.