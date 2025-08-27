El gobernador recorrió instituciones de Concordia donde se implementa el programa nacional Centros de Familia

En el marco de la puesta en marcha del programa nacional Centros de Familia en la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio visitó este martes instituciones educativas, deportivas, culturales y el centro faro Padre Andrés Servín en Concordia

Durante la recorrida que incluyó el Club Sarmiento, el Instituto Orange Jazz y un instituto de educación secundaria, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, entre otras autoridades.

Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación de manera conjunta con la provincia y el municipio, propone un modelo de acompañamiento integral para que las familias puedan criar a sus hijos en libertad y desarrollar sus proyectos de vida. En Concordia fueron seleccionadas 1000 familias, a partir del cruce de información del Plan Relevar, la municipalidad y la Anses.