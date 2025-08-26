Finalizaron trabajos en la red de agua potable de avenida Zanni

Los trabajos de mantenimiento finalizaron en horas del mediodía y con el correr de las horas, el suministro de agua potable comienza a normalizarse en los hogares.

Pasado el mediodía de este martes finalizaron las tareas de verificación acerca del funcionamiento en una válvula de 450 milímetros, situada en inmediaciones a calle Herrera, de Paraná. La labor se había iniciado en las primeras horas de la mañana.

Desde la comuna indicaron que a lo largo de la tarde se ha ido restableciendo el abastecimiento de agua potable en la zona atendida por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago, que comprende el área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas Caputo hasta Lisandro de la Torre, aproximadamente.

Por ello se estima que por la noche se alcanzará la normalización de la provisión del suministro, en caudales y presión adecuada, en los barrios El Radar, Los Intendentes, Predolini, Gazzano, San José Obrero, Incone, Parque Mayor, Parque del Lago, Los Gobernadores, Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Capibá, Nuestra Señora de Loreto y zonas aledañas.

La tarea estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.