El intendente de Santa Elena propone eliminar impuestos a empresas que se instalen en el Parque Industrial

El Intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, envió un proyecto de ordenanza para eliminar impuestos para empresas que inviertan y se instalen en el nuevo Parque Industrial de esa localidad.
Así lo hizo saber el intendente Rossi en un comunicado enviado a nuestra redacción: «Presentamos un proyecto de ordenanza para eliminar tasas por 10 años para las empresas que se instalen en el Parque Industrial Santa Elena.»
Y añadió: «Sin trámites engorrosos y sin impuestos como:
- Tasa General Inmobiliaria
- Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
- Por publicidad y propaganda
- Por Obras Sanitarias
- Por Construcción
- Por Actuaciones Administrativas y por sellados
«En vísperas de la inauguración del nuevo Parque Industrial Santa Elena, el Gobierno municipal trabaja fuertemente para incentivar las inversiones privadas», señalan en el comunicado.