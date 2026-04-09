El intendente de Santa Elena propone eliminar impuestos a empresas que se instalen en el Parque Industrial

El Intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, envió un proyecto de ordenanza para eliminar impuestos para empresas que inviertan y se instalen en el nuevo Parque Industrial de esa localidad.

Así lo hizo saber el intendente Rossi en un comunicado enviado a nuestra redacción: «Presentamos un proyecto de ordenanza para eliminar tasas por 10 años para las empresas que se instalen en el Parque Industrial Santa Elena.»

Y añadió: «Sin trámites engorrosos y sin impuestos como:

Tasa General Inmobiliaria

Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad

Por publicidad y propaganda

Por Obras Sanitarias

Por Construcción

Por Actuaciones Administrativas y por sellados

«En vísperas de la inauguración del nuevo Parque Industrial Santa Elena, el Gobierno municipal trabaja fuertemente para incentivar las inversiones privadas», señalan en el comunicado.