Provinciales

El intendente de Santa Elena propone eliminar impuestos a empresas que se instalen en el Parque Industrial

El Intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, envió un proyecto de ordenanza para eliminar impuestos para empresas que inviertan y se instalen en el nuevo Parque Industrial de esa localidad.

Así lo hizo saber el intendente Rossi en un comunicado enviado a nuestra redacción: «Presentamos un proyecto de ordenanza para eliminar tasas por 10 años para las empresas que se instalen en el Parque Industrial Santa Elena.»

Y añadió: «Sin trámites engorrosos y sin impuestos como:

  • Tasa General Inmobiliaria
  • Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
  • Por publicidad y propaganda
  • Por Obras Sanitarias
  • Por Construcción
  • Por Actuaciones Administrativas y por sellados

«En vísperas de la inauguración del nuevo Parque Industrial Santa Elena, el Gobierno municipal trabaja fuertemente para incentivar las inversiones privadas», señalan en el comunicado.

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