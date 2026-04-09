Impuesto automotor: opera el último vencimiento

Este jueves opera el último vencimiento del Impuesto Automotor en Entre Ríos. Los contribuyentes cuentan con múltiples canales de pago simples, rápidos y seguros para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota del Impuesto Automotor en Entre Ríos se realizan según la terminación del dominio. Los vehículos con terminación 0 a 4 vencieron este 8 de abril, mientras que aquellos con terminación 5 a 9 lo harán este 9 de abril.

Desde ATER recordaron que desde la aplicación Mi Entre Ríos los contribuyentes pueden consultar sus vencimientos, descargar boletas digitales y pagar en línea todos los impuestos provinciales, facilitando la gestión de sus obligaciones desde el celular.

Asimismo, se puede descargar la boleta, que actualmente son 100 por ciento digitales, desde la web de ATER: https://www.ater.gob.ar

Por otra parte, para facilitar el pago, el Banco Entre Ríos detalló las distintas alternativas para elegir la que mejor se adapte a cada contribuyente:

– Home Banking y App del banco: pago simple utilizando el código de pago electrónico.

– Plus Pagos Servicios: pago sin boleta, presentando DNI o patente, utilizando tarjeta de débito, efectivo o billeteras virtuales mediante QR.

– Web de ATER: desde «Pagá con QR» con todas las billeteras virtuales. O a través del «botón de pago», ingresando DNI o patente y abonando con débito en cuenta o tarjeta de débito.

– Cajeros automáticos: pago disponible en cualquier momento desde terminales de Red Link o Banelco.

– Débito automático: permite adherirse para que el pago se realice directamente desde la cuenta bancaria.

– Sucursales: también es posible abonar en cualquier sucursal del banco sin boleta, presentando DNI, utilizando débito en cuenta o efectivo.

Beneficios

El esquema vigente mantiene beneficios para los contribuyentes cumplidores.

ATER recordó que quienes opten por el pago único anual acceden a un 10% de descuento adicional, que se suma al 15% por buen cumplimiento fiscal, alcanzando un beneficio total de hasta el 25%. Este esquema convierte al pago anual en la alternativa más económica para el ejercicio 2026.

Por qué en algunos casos la cuota 1 es más baja

Uno de los principales motivos de consulta se vincula con diferencias en el monto de la primera cuota. Desde ATER explicaron que esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del año 2025.

Este crédito se aplica por única vez, tanto en la cuota 1 como en el pago anual, lo que puede generar la confusión de que el pago en cuotas resulta más conveniente, aunque en términos reales no lo es.

Actualización con tope y situaciones particulares

El organismo remarcó que para 2026 se estableció un tope de actualización del 30% para los valores del impuesto, ubicándose por debajo de la inflación.

No obstante, se aclaró que pueden registrarse variaciones superiores en casos específicos, como pérdida del beneficio por buen pagador; cambios en condiciones de exención; incorporación de vehículos 0 km; o cambio de radicación a Entre Ríos durante el 2025. En estos casos, el monto responde a situaciones particulares y no a un incremento general del impuesto.