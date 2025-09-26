El Municipio de Paraná inaugura la puesta en valor de plaza Héroes de Malvinas

Será este viernes 26 de septiembre desde las 17:00 en el espacio público ubicado en calle Crucero General Belgrano y Sargento Ismael García.

La Municipalidad de Paraná puso en valor la plaza Héroes de Malvinas de los barrios Antonini y Belgrano. El proyecto de renovación fue encarado bajo la premisa de que los vecinos de la zona disfruten de un espacio público en condiciones.

Las obras llevadas a cabo consistieron en la construcción de sendas peatonales, renovación de mobiliario urbano, parquizado, reparación y pintado del playón deportivo, reparación y colocación de juegos infantiles y parquizado de todo el sector.

Esta intervención forma parte del compromiso municipal con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.