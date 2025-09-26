Enersa subsidiará la tarifa eléctrica de las Familias de Abrigo

Enersa y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), firmaron un acuerdo para otorgar a las Familias de Abrigo de Entre Ríos una bonificación especial en la tarifa eléctrica dentro del área de influencia de la Distribuidora. El convenio fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, junto a la titular del Copnaf, Clarisa Sack.

La medida contempla una reducción de hasta 500 kilovatios hora (kWh) en el consumo básico del servicio eléctrico, compatible con otros beneficios sociales vigentes. El programa se implementará de inmediato y contará con un representante institucional designado por Enersa para coordinar su aplicación junto al Copnaf.

Durante la firma, Uriel Brupbacher subrayó el rol social de la Empresa: “Para Enersa es importantísimo acompañar a aquellas familias que colaboran en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Con este beneficio de 500 kWh queremos estar presentes y respaldar a quienes se suman al programa Familias de Abrigo”.

En la misma línea, Clarisa Sack destacó el impacto concreto de la iniciativa: “Este beneficio va a verse reflejado directamente en la factura. Es una manera de apoyar a las Familias de Abrigo y entendemos que este es el camino de gestión en el que tenemos que avanzar”.

Cabe destacar que las Familias de Abrigo reciben en sus hogares a niños y niñas de manera transitoria, brindando cuidados cotidianos —alimentación, salud, descanso, vínculos y juego— hasta que se define su situación legal y social.

Con este acuerdo, Enersa ratifica su compromiso con la equidad energética, la inclusión social y el acompañamiento a las políticas públicas que promueven una provincia más justa y sustentable.