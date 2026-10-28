Octubre Rosa: Diputados ratificó su compromiso con la prevención del cáncer de mama

La Cámara Baja brindó impulso institucional a una jornada destinada al personal legislativo, para facilitar el acceso a información confiable y generar un espacio de consulta directa. El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, destacó la importancia de habilitar espacios de sensibilización y visibilidad de la problemática.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, encabezó este martes 27 en el recinto legislativo un encuentro para fortalecer la prevención y la conciencia acerca del cáncer de mama, una propuesta organizada por la Legislatura a través de la Dirección de Capacitación Permanente -con el acompañamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER)-, en el marco de la agenda “Octubre Rosa”. El evento estuvo destinado al personal legislativo, con el objetivo de generar conciencia y empatía sobre una problemática que atraviesa a la sociedad en su conjunto.

Participaron de la actividad los diputados Gustavo Hein, Carolina Streitenberger, Vilma Vázquez, Débora Todoni, Noelia Taborda, Liliana Salinas, Verónica González, Susana Pérez, Jorge Maier y Juan Manuel Rossi; la secretaria Parlamentaria, Julia Garioni; el prosecretario Legislativo, Lucas Ullúa; el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García; la responsable del programa «Prevención Mujer» de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y representante del organismo en el “Centro de la Mujer” del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER), Tamara Zapata; el síndico fiscalizador de OSER, Juan Caros Paludi y la gerente prestacional, Silvia Schenone; la especialista en Ginecología, Vanina Mildenberger; en Urología, Javier Gea Sánchez; en Tratamientos y Acompañamiento, la oncóloga Verónica Vilchez; la psicóloga Paola Riffel y la participación de Mónica Clifton Goldney.

Durante la apertura de la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, valoró el alcance de la jornada para contribuir “a la prevención, en este caso para los empleados de la Cámara de Diputados. Queríamos que este sea un tiempo bien invertido, que tenga un derrame sobre los funcionarios y en particular, entre los trabajadores legislativos. Es un día especial, en un mes especial, donde la prevención es todo. Se debe destacar que 1.500 mujeres pasaron por el programa ‘Prevención Mujer’, quienes se animan a hacerlo en un ambiente de cuidado”.

La responsable del programa «Prevención Mujer» de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y representante del organismo en el “Centro de la Mujer” del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER), Tamara Zapata, agradeció al titular de la Cámara Baja, Gustavo Hein, por facilitar espacios cercanos a través de la gestión del Estado provincial. En ese marco sostuvo que “esto permite llevar salud a las mujeres, mediante acciones de prevención real. Bajo esa perspectiva nace el programa ‘Prevención Mujer’ de OSER, una iniciativa que vino a acercar a las mujeres tiempo, algo que creo no tenemos: cuando nos queremos acordar de nosotras el problema está instaurado. Es mejor cuando el Estado te acompaña y está presente, que me brinda las herramientas de cuidado”.

Generar conciencia y prevención

La jornada contó con la participación de destacados profesionales de la salud, quienes abordaron las inquietudes y consultas de las personas que participaron de la actividad. El especialista en Urología, Javier Gea Sánchez, explicó que “se debe hacer mucho hincapié en la concientización sobre el control anual, en forma independiente de que el paciente presente algún tipo de síntoma. Es un trabajo que busca detectar en estadios iniciales las enfermedades oncológicas para poder lograr la curación definitiva”.

A su tiempo, la especialista en Oncología, Verónica Vilchez, resaltó la importancia del evento: “Es un orgullo estar acá; estoy agradecida de que me hayan convocado, en especial en este mes para hablar de prevención y tratamientos. El cáncer de mama es la patología más frecuente entre las mujeres”.

Finalmente, la especialista en Ginecología, Vanina Mildenberger, señaló que la promoción de una agenda de prevención de cáncer de mama “es sumamente importante, aunque también adquiere relevancia el acceso y la llegada de la paciente a sus controles. No hay que esperar a tener un síntoma para consultar”.