Pronostican lluvias y chaparrones para este domingo

El SMN anunció que cesó el alerta por tormentas para la provincia pero se las inestabilidades se mantendrán durante el fin de semana. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que tendremos un domingo inestable en la provincia. En esa línea, se anuncian precipitaciones durante toda la jornada y un leve ascenso de las temperaturas máximas.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncia un día con lloviznas y chaparrones.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un domingo con chaparrones.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se pronostica una jornada con lluvias de variada intensidad.