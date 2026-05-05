El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abrió inscripciones

Los interesados deben tener entre 18 y 29 años, con una altura mínima de 1,60 metros mujeres y 1,65 metros varones. Deben contar con estudios secundarios completos, sin antecedentes penales.

Este miércoles abren las inscripciones para integrarse a las filas del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. La inscripción se realiza de manera online para ingresar a la Escuela de Agentes Penitenciarios Sargento Adolfo Emilio Reynoso.

La formación se lleva a cabo en el Campus Educativo de la ciudad de Villaguay, bajo una modalidad de internado con una duración de seis meses. Al finalizar el trayecto formativo, las y los alumnos egresan con el título de “Agente Penitenciario” de Formación Profesional Nivel III, avalado por la resolución 2936/21 del Consejo General de Educación (CGE).

En esta oportunidad, la convocatoria está segmentada por género y residencia legal. Es requisito excluyente que el domicilio que figura en el DNI al momento de la inscripción corresponda a las siguientes localidades:

Para postulantes masculinos, la residencia debe ser en Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

Para postulantes femeninas, la convocatoria es exclusiva para residentes de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda).

Qué requisitos debo cumplir?

Ser argentino nativo o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo de padre o madre argentino. Ley 346, título 1°, art. 1º, inc.2″).

Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se recuerda que se encuentra vigente el artículo 47 de la ley n°17.671, “domicilio y residencia habitual – cambio de domicilio. Artículo 47°: (…) Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obligadas a comunicar en las oficinas, seccionales consulares o que se habiliten como tales, el cambio de domicilio, dentro de los treinta (30) días de haberse producido la novedad”.

Tener entre 18 y 29 años al momento de su postulación.

Tener un mínimo de 160 cm de altura (mujer). Tener mínimo 165 cm de altura (hombre).

Tener IMC mayor a 18 y menor a 30.

No poseer ninguna condición morfológica/patológica que imposibilite el trabajo penitenciario.

Poseer estudios secundarios completos al momento del ingreso efectivo.

No estar imputado, ni condenado. El ingreso no podrá realizarse hasta tanto no sea resuelta su situación procesal sea por sobreseimiento definitivo o absolución.

Dar consentimiento para realizar las prácticas de test de VIH , e ITS , evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución Nº 706/24 DGSPER).

, e , evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución Nº 706/24 DGSPER). Dar consentimiento sobre las normas que imponga el Reglamento de la Escuela de Agentes Penitenciarios (Resolución Nº 032/25 DGSPER) y del Servicio Penitenciario (Ley Nº 5797/76 DGSPER).

DGSPER) y del Servicio Penitenciario (Ley Nº 5797/76 DGSPER). No tener tatuajes en rostro, cuello, antebrazo que sean visibles con el uso de los uniformes.

No tener tatuajes lesivos, obscenos o discriminatorios.

No haber sido separado de la administración pública por exoneración.

Presentar la documentación e información requerida.

Para esta convocatoria, para género masculino, ser residentes de las ciudades de: Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay. Para postulantes femeninas, ser residente de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda) y Gualeguaychú.

Más información sobre requisitos: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite/3128