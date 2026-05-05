El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abrió inscripciones

Los interesados deben tener entre 18 y 29 años, con una altura mínima de 1,60 metros mujeres y 1,65 metros varones. Deben contar con estudios secundarios completos, sin antecedentes penales.
Este miércoles abren las inscripciones para integrarse a las filas del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. La inscripción se realiza de manera online para ingresar a la Escuela de Agentes Penitenciarios Sargento Adolfo Emilio Reynoso.
La formación se lleva a cabo en el Campus Educativo de la ciudad de Villaguay, bajo una modalidad de internado con una duración de seis meses. Al finalizar el trayecto formativo, las y los alumnos egresan con el título de “Agente Penitenciario” de Formación Profesional Nivel III, avalado por la resolución 2936/21 del Consejo General de Educación (CGE).
En esta oportunidad, la convocatoria está segmentada por género y residencia legal. Es requisito excluyente que el domicilio que figura en el DNI al momento de la inscripción corresponda a las siguientes localidades:
Para postulantes masculinos, la residencia debe ser en Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.
Para postulantes femeninas, la convocatoria es exclusiva para residentes de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda).
Qué requisitos debo cumplir?
- Ser argentino nativo o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo de padre o madre argentino. Ley 346, título 1°, art. 1º, inc.2″).
- Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se recuerda que se encuentra vigente el artículo 47 de la ley n°17.671, “domicilio y residencia habitual – cambio de domicilio. Artículo 47°: (…) Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obligadas a comunicar en las oficinas, seccionales consulares o que se habiliten como tales, el cambio de domicilio, dentro de los treinta (30) días de haberse producido la novedad”.
- Tener entre 18 y 29 años al momento de su postulación.
- Tener un mínimo de 160 cm de altura (mujer). Tener mínimo 165 cm de altura (hombre).
- Tener IMC mayor a 18 y menor a 30.
- No poseer ninguna condición morfológica/patológica que imposibilite el trabajo penitenciario.
- Poseer estudios secundarios completos al momento del ingreso efectivo.
- No estar imputado, ni condenado. El ingreso no podrá realizarse hasta tanto no sea resuelta su situación procesal sea por sobreseimiento definitivo o absolución.
- Dar consentimiento para realizar las prácticas de test de VIH, e ITS, evaluación del perfil psicológico laboral, y controles aleatorios de consumo de sustancias prohibidas que, de dar positivo, implica la expulsión inmediata (Resolución Nº 706/24 DGSPER).
- Dar consentimiento sobre las normas que imponga el Reglamento de la Escuela de Agentes Penitenciarios (Resolución Nº 032/25 DGSPER) y del Servicio Penitenciario (Ley Nº 5797/76 DGSPER).
- No tener tatuajes en rostro, cuello, antebrazo que sean visibles con el uso de los uniformes.
- No tener tatuajes lesivos, obscenos o discriminatorios.
- No haber sido separado de la administración pública por exoneración.
- Presentar la documentación e información requerida.
- Para esta convocatoria, para género masculino, ser residentes de las ciudades de: Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay. Para postulantes femeninas, ser residente de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda) y Gualeguaychú.
Más información sobre requisitos: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite/3128