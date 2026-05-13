Más de 110 emprendedores se inscribieron para participar en la edición patria de Sabores del Litoral

La convocatoria para el paseo comercial gastronómico superó todas las expectativas: se inscribieron 110 postulantes, un 20% más que en la edición anterior. En total, 40 serán seleccionados para participar en la Sala Mayo durante el fin de semana del feriado patrio, del 23 al 25 de mayo.

La convocatoria impulsada por la Subsecretaría de Producción municipal da cuenta del crecimiento sostenido que viene teniendo la iniciativa en la ciudad. Los 40 emprendedores seleccionados ocuparán los stands del paseo. Un 40 por ciento participarán del espacio por primera vez y se incorporan rubros como fermentados, yogurt griego y granolas, ampliando la oferta gastronómica que caracteriza al evento.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el encuadre de la propuesta: “Sabores del Litoral se inscribe en un circuito más amplio de ferias y mercados que la gestión de la intendenta Rosario Romero viene impulsando desde el inicio de su mandato. La política de comercialización sirve a un doble público destinatario: los emprendedores que encuentran en estos espacios una posibilidad concreta de trabajo y el público que accede a una propuesta de disfrute y compra de productos locales».

Luego, detalló sobre el criterio de selección: “se buscan alimentos elaborados que no requieran cocción en el lugar, es decir, productos finales que puedan ser envasados o embotellados, para generar un espacio tipo almacén donde el público pueda adquirir desde hierbas y conservas hasta cerveza enlatada y vinos de producción local y regional».

El Estado como facilitador

La «Edición Patria» apuesta a convertir las jornadas festivas en una oportunidad de disfrute y comercialización local. El esquema de horarios así lo refleja: sábado 23 y domingo 24, de 16 a 21 hs, y el lunes 25, de 12 a 22 hs.

La selección de participantes se realizó de forma digital. La inscripción fue completamente online y constituyó un requisito para la evaluación de los postulantes: «se establece un orden de mérito, buscando ampliar las oportunidades de trabajo y garantizar una oferta variada», señaló Bustamante. La convocatoria estuvo dirigida a elaboradores, productores, comerciantes, cooperativas y pymes de la ciudad.