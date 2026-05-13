Impuesto Automotor: ATER recordó el vencimiento de la segunda cuota y los beneficios al pagar

El cronograma establece el viernes para terminación de patente de 0 a 4 y el próximo lunes para dígitos finalizados del 5 al 9. Quienes abonen a tiempo tendrán descuentos. Para abonar, pueden hacerlo online en la página del organismo o en sucursales de Plus Pagos Servicios.

La Administradora Tributario de Entre Ríos (ATER) informó los vencimientos de la segunda cuota del Impuesto Automotor 2026. El cronograma establece el viernes 15 de mayo para terminación de patente de 0 a 4, y el lunes 18 de mayo para dígitos finalizados del 5 al 9. Los contribuyentes podrán pagar y descargar sus boletas directamente desde la web de ATER www.ater.gob.ar.

Durante el presente ejercicio fiscal, se mantienen incentivos al cumplimiento: 15 por ciento de descuento por Buen Pagador, para quienes hayan abonado en término cada una de las cuotas del período 2025; y 10 por ciento de descuento para vehículos cero kilómetros facturados en la provincia, aplicable durante el primer año fiscal conforme al régimen vigente.

Por otro lado, se aclaró que todos aquellos contribuyentes con buen cumplimiento en las primeras cuatro cuotas de 2025 recibieron un crédito a favor en su liquidación 2026. Para quienes optaron por el pago anual, este beneficio se aplicó sobre el total del impuesto; mientras que, para quienes eligieron el pago en cuotas, el crédito se descontó íntegramente en la primera cuota (vencida en abril). En consecuencia, a partir de la cuota 2, el monto se normaliza y refleja el valor real de la boleta sin aquel descuento excepcional que ya fue utilizado en su totalidad.

Al mismo tiempo, desde el organismo recordaron que la modalidad de cancelación en cinco cuotas tiene como objetivo facilitar el cumplimiento sin generar una carga adicional para los contribuyentes. El monto anual determinado para cada vehículo se distribuye en más vencimientos, lo cual permite organizar el pago a lo largo del año.

Asimismo, destacaron que continúan vigentes los beneficios previstos por la normativa para situaciones específicas, como los vehículos afectados a servicios de taxis y remises, las unidades híbridas o eléctricas y los casos contemplados para personas con discapacidad, entre otros.

Se informó también que, en el marco de la normativa vigente, entre el 20 por ciento y el 30 por ciento del Impuesto Automotor -según la valuación del vehículo-, se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. Aclararon que este fondo no significa un impuesto nuevo, sino que tiene una afectación específica de recursos: financia obras de construcción, mantenimiento y mejora de la red vial provincial.

Las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital, con acceso seguro disponible las 24 horas. Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital desde el sitio web oficial de ATER para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico. También se pueden pagar en sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando únicamente DNI. Las distintas alternativas de pago online están disponibles en www.ater.gob.ar.