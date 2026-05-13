Shell aumentó el precio de sus combustibles en Paraná

Se trata del segundo aumento de los valores en lo que va de mayo, en el marco de la política de microprecios que actualiza los montos automáticamente.

Las estaciones de servicio de la firma Shell aplicaron este miércoles 13 de mayo un nuevo aumento de precios que impactó en los surtidores de Paraná. Las variaciones oscilan entre el 0,39% y el 0,70%.

Se trata del segundo aumento del mes, tras la actualización de valores que aplicó Shell el 1 de mayo. Se da en el marco de la política de microprecios por parte de las empresa, a pesar del compromiso de no aplicar aumentos ante la suba del petróleo internacional.

Precios de Shell en Paraná

Súper: de $2.169 a $2.179 (+0,46%)

V-Power Nafta: de $2.398 a $2.415 (+0,70%)

Diésel: de $2.327 a $2.343 (+0,68%)

V-Power Diésel: de $2.509 a $2.519 (+0,39%)