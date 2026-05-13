Continúan abiertas las inscripciones para los 3º Juegos Deportivos de la Ciudad

Se trata de un espacio para jugar, competir y divertirse. Habrá actividades para categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18, tanto en femenino como masculino. Algunas competencias serán clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. La participación es libre y gratuita. Es organizado por la Municipalidad de Paraná.

Con el objetivo de fomentar la competencia y la recreación entre jóvenes paranaenses, continúan abiertas las inscripciones para ser parte de la 3º edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, atractivo evento organizado por la Municipalidad mediante la Subsecretaría de Deportes. Comenzarán el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.