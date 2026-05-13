Continúan abiertas las inscripciones para los 3º Juegos Deportivos de la Ciudad

Se trata de un espacio para jugar, competir y divertirse. Habrá actividades para categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18, tanto en femenino como masculino. Algunas competencias serán clasificatorias a los Juegos Entrerrianos. La participación es libre y gratuita. Es organizado por la Municipalidad de Paraná.
Con el objetivo de fomentar la competencia y la recreación entre jóvenes paranaenses, continúan abiertas las inscripciones para ser parte de la 3º edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, atractivo evento organizado por la Municipalidad mediante la Subsecretaría de Deportes. Comenzarán el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.
En este primer paso, el cronograma de competencias apunta a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16, tanto en femenino como masculino.
Chicos y chicas ya se pueden anotar para participar en diferentes disciplinas. Como sucedió en anteriores ediciones, muchos lo hacen conformando equipo desde la escuela y otros desde el barrio. La participación es libre y gratuita.
Competencias
Como sucede en las últimas temporadas, habrá competencias clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos y otras que solo se jugarán en la etapa local.
Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos serán: Básquet 3×3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach Voley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.
Las competencias que no serán clasificatorias a los Juegos Entrerrianos serán: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3×3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes Adaptados.
Esta 3º edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad comenzarán el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.
INSCRIPCIONES
Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias. Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com.
Podrán anotarse hasta el lunes 25 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.
DATOS
Inscripciones: Del lunes 4 de mayor al 25 de mayo
Comienzo de competencias: 9 de junio
1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias
2° PASO: Enviar inscripciones: juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com
Disciplinas clasificatorias a Juegos Deportivos Entrerrianos:
Básquet 3×3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)
Disciplinas Que no clasifican a juegos entrerrianos:
Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)
Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)
Fútbol Femenino Sub16
Básquet 3×3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Deportes adaptados